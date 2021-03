Koniec plastikowych klocków Lego

Klocki Lego wykonane z plastiku mają zostać wycofane najpóźniej za dziewięć lat - pisze money.pl

W tej chwili słynne klocki są wykonywane z niezbyt ekologicznego plastiku. Duńczycy chcą jednak, by to się zmieniło. "Najprawdopodobniej postawimy na materiały wytworzone z trzciny cukrowej, ale jest to proces bardzo złożony" - powiedział prezes Lego Niels Christiansen.

Trzcina jednak nieprędko zastąpi plastik w Lego - ma się to stać do 2030 roku. Dużo wcześniej, do 2025 roku, mają natomiast zniknąć plastikowe torebki, w których pakowane są zestawy klocków Lego.

Całość na money.pl