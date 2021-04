Koniec projektu IKEA Dom Jutra

IKEA Dom Jutra, fot. materiały prasowe

IKEA Dom Jutra - inicjatywa realizowana od czerwca ubiegłego roku do czasu otwarcia sklepu w Szczecinie - kończy działalność w obecnym kształcie. Jeszcze tej wiosny IKEA przekaże przestrzeń miastu, które zadeklarowało chęć kontynuacji projektu pod nazwą „Dom Skandynawski”.

Część rozwiązań i pomysłów z tej przestrzeni i pełen asortyment produktów IKEA będzie dostępny w nowo powstającym sklepie w Szczecinie, na IKEA.pl oraz w aplikacji mobilnej IKEA.

IKEA Dom Jutra powstał w kamienicy przy ul. Monte Cassino 6 w Szczecinie.

- IKEA, podobnie jak władze i mieszkańcy Szczecina rozumie, że przyszłość musi opierać się na zrównoważonym rozwoju. Stąd pomysł, by stworzyć przestrzeń inspirującą szczecinian do domowego życia w zgodzie z naturą i z poszanowaniem jej zasobów. Miejsce miało być źródłem nowych pomysłów i doświadczeń do czasu otwarcia właściwego sklepu IKEA w Szczecinie. Staranne, przeprowadzone z troską o wnętrza prace remontowe pozwoliły na zachowanie oryginalnej stolarki i podłóg, przy jednoczesnej kompletnej metamorfozie tego miejsca. Przestrzeń zdominowała zieleń - w Domu Jutra było ponad 600 różnych gatunków roślin, rosnących nawet pod sufitem. Były tu rośliny jadalne uprawiane w domowych farmach aeroponicznych, aquaponicznych i w mikroogrodach. Mimo pandemii, która pokrzyżowała wiele planów związanych z tym miejscem, w IKEA Domu Jutra odbyło się ponad 80 spotkań, warsztatów i wykładów, prowadzonych przez szczecińskich aktywistów, twórców i animatorów - opisuje sieć.

W przestrzeni Domu Jutra wykorzystano meble i artykuły wyposażenia wnętrz IKEA, zaprojektowane tak, by przy ich produkcji ograniczyć do minimum zużycie nowych zasobów planety.

- Oczywiście wyposażenie IKEA Domu Jutra to tylko część naszego asortymentu zaprojektowanego z myślą o zasobach naturalnych planety. Oferujemy m.in. produkty pozwalające oszczędzać wodę, np. perlatory do baterii kuchennych i łazienkowych czy oświetlenie LED, które zużywa mniej energii i świeci nawet do 20 lat. Ponadto, meble i akcesoria z surowców szybko odnawialnych, takich jak bambus czy trawa morska, tkaniny ze zrównoważonych upraw bawełny, a także fronty kuchenne i zasłony z przetworzonych butelek PET. Produkty te i wiele więcej można już dziś kupić online, a będzie można je obejrzeć w nowo powstającym sklepie - mówi Karol Tomczyk, Dyrektor Regionu.

27 marca zawieszono wszystkie odwiedziny w IKEA Domu Jutra, w tym także konsultacje kuchenne. Wkrótce jednak przestrzeń przy ul. Monte Cassino 6 znów otworzy swoje drzwi dla mieszkańców.



- Otwarcie Domu Skandynawskiego zbliża się wielkimi krokami. Szczecin to odpowiednie miejsce na tego typu inicjatywę. Od lat, dzięki Dniom Skandynawskim, mamy kontakt z firmami i przedsiębiorcami, którzy u nas prowadzą swoją działalność, często tu żyją i mieszkają. Współpracę realizują uczelnie wyższe, instytucje kultury i sztuki. Mamy ambicję, by Skandynawowie w Szczecinie czuli się jak w domu. Stawiamy na ekologiczne, przyjazne i zrównoważone miasto. To dla nich będzie przeznaczony także Dom Skandynawski – miejsce spotkań, konsultacji czy warsztatów - zapowiada prezydent Szczecina Piotr Krzystek.