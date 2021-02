Sieć sklepów kosmetycznych Kontigo uruchamia internetowy salon SPA. Na klientki czekają przygotowane przez specjalistów opisy rytuałów pielęgnacyjnych oraz informacje o produktach, przeznaczonych do użycia przy konkretnych zabiegach.

WySPA Kontigo to innowacyjny na polskim rynku, internetowy salon SPA, który będzie dostępny od 9 lutego na stronie kontigo.pl w zakładce “wySPA”. Klientki będą mogły odszukać interesujący je rytuał pielęgnacyjny i zapoznać się z dokładną instrukcją, jak przeprowadzić go w domowych warunkach. Przy każdym zabiegu wyszczególniono przeznaczone do niego produkty, które można zamówić pojedynczo lub w zestawie z 10-procentowym rabatem.

– Uważnie śledzimy trendy w branży kosmetycznej, wśród których zauważyliśmy coraz większe zapotrzebowanie na dostęp do profesjonalnej pielęgnacji w domowych warunkach. Chcemy ułatwić klientkom przeprowadzenie samodzielnych zabiegów SPA, dlatego przygotowaliśmy platformę, na której dzielimy się wiedzą wykwalifikowanych specjalistek z zakresu pielęgnacji – mówi Magdalena Dąbrowska, menadżer ds. marketingu w Kontigo.

W ramach serii Beauty&SPA w każdy czwartek o godzinie 18.00 na Facebooku i Instagramie Kontigo zostaną przeprowadzone live tutoriale. O rytuałach opowiadać będą naprzemiennie Harry Jefferson – twórca marek makijażowych Kontigo i makijażysta gwiazd oraz Klaudia Cukier Puder – influencerka, specjalizująca się w pielęgnacji naturalnej.

W ostatnim czasie w sieci na wyłączność pojawiła się marka Colour Junika w opakowaniach z modnymi printami. Jest to cała paleta kolorowych cieni, neonowe kredki do oczu i pomadki w soczystych kolorach.

Kontigo to sieć sklepów kosmetycznych należących do grupy Eurocash. Marka prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu online, a także w ponad 30 sklepach stacjonarnych w całej Polsce.