Kontigo wchodzi w nowy format. Będą wyspy handlowe

Kontigo wchodzi w nowy format sprzedaży detalicznej.

Pierwsze wyspy Kontigo już w listopadzie na urodowej mapie Polski.

W listopadzie zostaną utworzone trzy nowe wyspy

23.11 nastąpi otwarcie wysp handlowych w Galerii Rzeszów, 25.11 w Galaxy Szczecin, a 29.11 w gdyńskiej Rivierze.

- Najbliższe 3 otwarcia wysp handlowych Kontigo to dopiero początek! Uważamy, że ten format sprzedaży ma duży potencjał i zapewni nam szerokie dotarcie do naszych klientek – opowiada Magdalena Dąbrowska, Menadżer ds. Marketingu w Kontigo.

Atrakcje dla nowych klientek

Z okazji otwarcia wysp handlowych na klientki Kontigo czekają atrakcje i promocje. To świetna okazja do zapoznania się z asortymentem sieci, wypróbowania nowych produktów oraz do uzupełnienia braków w kosmetyczkach. W dniach otwarć będzie także obowiązywał rabat do 50 proc. na cały asortyment, a na pierwsze 50 klientek będą czekać karty podarunkowe o wartości 25 zł.

- Wyróżnikami sieci sklepów kosmetycznych Kontigo są wysoka jakość, bogaty asortyment i troska o klientkę. To właśnie kobiety od zawsze stanowiły centrum naszego zainteresowania. Nieustannie szukamy dla nich nowych, funkcjonalnych rozwiązań, które zagwarantują pozytywne doświadczenia związane z obcowaniem z naszą marką. Ogromnie się cieszymy, że już od listopada nasz asortyment będzie dostępny w nowych lokalizacjach - komentuje Magdalena Dąbrowska, Marketing Manager w Kontigo.

Kontigo to sieć sklepów kosmetycznych należących do grupy Eurocash. Marka prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu online, a także w ponad 30 sklepach stacjonarnych w całej Polsce.