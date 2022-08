Koordynuje testy sklepów Żabka Nano. Jest cyfrowym nomadem. Uważa, że to przyszłość rynku pracy

Czy można pogodzić życie polskiego pracownika i nomady?

A: Jak widać po nas i wielu innych osobach - oczywiście, że się da. Wszystko jednak zależy od tego, jakie mamy możliwości i w jaki sposób pogodzimy życie osobiste z pracą. Najważniejszą rzeczą jest tak naprawdę dogadanie się z pracodawcą. Wielu z nich nie ma żadnego problemu z pracą zdalną, a wręcz jest zaciekawiona takim stylem życia. W innych przypadkach trzeba się trochę bardziej postarać i znaleźć sposób na przekonanie przełożonego, że nasza praca zostanie wykonana tak jakby była wykonana w biurze albo i czasem lepiej. Niestety nomadowanie nie sprawdzi się w przypadku osób, których praca ma typowo stacjonarny wymiar - nie wszystkie obowiązki da się wykonać na odległość.

Jeśli chodzi o samą pensję to życie polskich pracowników potrafi być porównywalne do życia pracowników w innych krajach, przynajmniej w tych branżach, w których my pracujemy. Wiadomo, że życie w niektórych krajach jak np. w Szwajcarii czy Holandii będzie o wiele droższe, dlatego też nie bralibyśmy pod uwagę takich miejsc na wyjazd z polską pensją . Za to hiszpańskie wyspy czy niektóre kraje azjatyckie potrafią być już przystępne cenowo - sami czasem byliśmy zdziwieni tym. Najważniejsze to określić jaki mamy budżet i zrobić porządne rozeznanie odnośnie kosztów życia - najłatwiej zawsze podpytać innych nomadów na grupach facebookowych. Dobrze jest też mieć odłożone trochę pieniędzy na nieprzewidziane wydatki.

Pamiętajmy również, że nomadować można nie tylko za granicą, ale również w Polsce! Jest tyle pięknych miast i miejsc, które warto odwiedzić, a na które zazwyczaj szkoda nam czasu podczas urlopu. My aktualnie od 2 miesięcy kręcimy się po Polsce, głównie cały czas na plecaku i pomieszkujemy trochę u przyjaciół, rodziny itp. W tym czasie zdążyliśmy już odwiedzić przynajmniej 6 miast, ale żyjemy zdecydowanie intensywnie.

Finanse to bardzo ważny aspekt, który musimy wziąć pod uwagę przy planowaniu podróży. Dodatkowo jest to bardzo indywidualna kwestia i wszystko zależy od nas ile i nas co chcemy wydawać pieniądze.

Czy praca z dużej odległości jest przyszłością?

W wielu branżach jest to bardzo prawdopodobne i to już się dzieje. Jakby nie patrzeć, dla firm, które przykładowo dostarczają usługi informatyczne, marketingowe, doradcze, finansowe itp., jest to duża oszczędność na chociażby przestrzeni biurowej. Wiele zespołów jest w tym momencie międzynarodowych i pracowało w ten sposób jeszcze przed pandemią. Oczywiście jest nadal duża liczba zawodów, których nie da się wykonywać bez obecności na miejscu. Może kiedyś technologia pozwoli na to również, kto wie.

Jakie są największe wyzwania, które czekają pracodawców i pracowników wobec transformacji, która zachodzi w obszarze pracy zdalnej?

A: Myślę, że pandemia zmusiła zarówno pracodawców i pracowników do tego by wyzwania, które się z tym wiążą, zostały w jakiś sposób przeskoczone. Dla pracodawców na pewno pierwszym dużym wyzwaniem zaufanie pracownikowi, że wykonuje swoją pracę tak jak wykonywałby ją w biurze. Kolejną rzeczą powinna być akceptacja tego, że z biegiem czasu, bez wdrożenia możliwości pracy zdalnej, pracodawca nie będzie w stanie go utrzymać tylko dotychczasowymi benefitami jak owocowe czwartki, super jedzenie w kantynie czy salon z piłkarzykami i playstation w biurze. Wielu z nas podczas pandemii przyzwyczaiło się do pracy z domu i jest to coś, co chcielibyśmy utrzymać. Sporo osób czuje, że traci dużo czasu na dojazd do biura albo „udawanie”, że nadal pracuje, kiedy skończyli szybciej swoje wszystkie zadania. A może ktoś czuje, że traci większość swojego życia spędzając je przy biurku od 9 do 5, kiedy mógłby pracować z balkonu w ciepłym kraju z super widokiem? Proszę bardzo! Niech pracuje z dowolnego miejsca na ziemi, byleby praca była wykonywana w dobry sposób.

Niektórym praca zdalna w ogóle nie zasmakuje i będzie się wiązała z pogorszeniem produktywności. Dzieci w domu krzyczą, żona wysyła Cię do sklepu w trakcie ważnego spotkania i jedyny sposób, żeby skupić się na swoich zadaniach to schowanie się w piwnicy (o ile jest wifi). Nie ma sprawy! Pracodawca jest w stanie nadal Ci zaoferować miejsce do pracy w klimatyzowanym biurze. Chodzi głównie o samą możliwość wyboru i wykształcenie na rynku tej elastyczności.

Jeśli mowa już o warunkach do pracy, jest to szczególne wyzwanie dla pracowników. Podczas pracy zdalnej ważną rzeczą jest zapewnienie sobie stabilnego sygnału WiFi, szczególnie jeśli mieszka się w kilka osób. Nie każdy lubi też pracować z kanapy z laptopem na kolanach, więc biurko będzie rzeczą niezastąpioną. Chodząc do biura jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego standardu, którego możemy nie mieć poza nim. Wtedy sami musimy zadbać o odpowiednie dla nas warunki.

W jaki sposób pracodawcy mogą egzekwować wykonywanie obowiązków służbowych, kiedy pracownik nie odwiedza biura przez rok?

A w jaki sposób egzekwowali je podczas lockdownu? Efekty pracy mówią same za siebie. Jeśli ktoś nie jest skory do pracy to będzie jej unikał niezależnie od miejsca - nikt przecież nie stoi nad nami bite 8 godzin dziennie i nie patrzy nam na ręce. Jeśli jednak procedury wymagają tego, a szefostwo chce wiedzieć, co się dzieje w firmie to jest kilka sposobów na to. Z takich najpowszechniejszych można wymienić:

programy do mierzenia czasu

programy do zapisywania efektów dziennej pracy

weryfikacja zrealizowanych projektów, dzienne raporty, codzienne stand-upy (które również odbywają się przy pracy stacjonarnej)

Czy planujecie nadal pracować i żyć jako nomadzi?

Tak, nadal planujemy tak żyć. Polubiliśmy takie życie, bo daje ono niesamowicie dużo możliwości. Od samego podróżowania i zwiedzania nowych miejsc, poprzez poznawanie ciekawych ludzi, próbowanie nowych sportów i aktywności, a kończąc na naszym lepszym samopoczuciu - co później przekłada się na motywację do pracy!

Czy zachodzące zmiany idą ku dobru?

Uważamy, że tak, zarówno pod kątem lojalności pracownika względem pracodawcy jak i ogólnej poprawy życia. Nadchodzące zmiany mogą oznaczać w wielu przypadkach większą produktywność, poszerzenie horyzontów, nowe spojrzenia i rozwiązania w branży i poza nią, a także koniec kojarzenia pracy z czymś nieprzyjemnym. Jakby nie patrzeć spędzamy w pracy przynajmniej ⅓ część swojego życia, dlaczego więc nie moglibyśmy wykonywać jej przynajmniej w miejscu, które sprawi, że będziemy szczęśliwsi?

Dużo radości sprawia nam nomadowanie, dlatego postanowiliśmy zacząć dzielić się naszymi podróżami na kanale “Nomadams” na YouTube. Chcemy tam pokazywać, w jaki sposób żyjemy i jak wygląda nasze życie od kuchni. Tam ataramy się mniej więcej co 2 tygodnie wrzucać materiały w postaci vlogów. Dodatkowo prowadzimy kanał na instagramie @digitalnomadams, gdzie podczas podróży staramy się przekazywać codzienny obraz nomadowania, a także na facebooku - również “Nomadams”.