Koronawirus w Castoramie w Zielonej Górze

Castorma zmaga się z koronawirusem, fot. mat. pras.

Już ponad 60 osób objętych jest kwarantanną. To efekt zarażenia koronawirusem jednego z pracowników Castoramy w Zielonej Górze - podała "Gazeta Lubuska".

Do zakażenia prawdopodobnie doszło już ponad tydzień temu. Jeden z pracowników 17 lipca poinformował przełożonych, że jeden z członków jego rodziny uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. Od razu został odizolowany zaraz po przekazaniu tej informacji. Stanowisko pracy oraz wszystkie potencjalne miejsca, w których mógł przebywać pracownik, zostały zdezynfekowane. Z kolei osoby mające z nim kontakt poddano izolacji.



"24 lipca otrzymaliśmy od pracownika potwierdzenie również u niego pozytywnego wyniku testu" - informuje Castorama.



To może oznaczać, że skierowań na kwarantannę będzie więcej. W tej chwili jest to ponad 60 osób.