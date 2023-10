Kosmetyczna marka Anny Lewandowskiej może wypłynąć na szerokie wody

Rozwój polskiej marki Phlov by Anna Lewandowska i plany na najbliższe lata

Rok 2023 przyniósł Phlov by Anna Lewandowska nowe partnerstwa i rozwój istniejących współprac. Chociaż głównym kanałem sprzedażowym marki jest własny e-commerce, stacjonarnie produkty dostępne są także w perfumeriach Sephora oraz w sieci sklepów Lagardère. W ramach zacieśniania współpracy z Sephorą marka Phlov wprowadziła do sprzedaży linię profesjonalnych kosmetyków odmładzających RENEW PRO, dostępną wyłącznie w perfumeriach. Dużym krokiem w rozwoju polskiego brandu było nawiązanie w tym roku partnerstwa z siecią drogerii Rossmann, w ramach której w sklepach w całej Polsce pojawiły się perfumy Phlov by Anna Lewandowska.

– Bliskie partnerstwo z Sephorą to dla Phlov także szansa na zaistnienie na rynku międzynarodowym. Podczas tegorocznej edycji SEPHORiA, największego wirtualnego eventu beauty, byliśmy obecni jako jedyna polska marka, co pozwoliło nam dotrzeć do zupełnie nowej grupy konsumenckiej. Angażujemy się też w branżowe wydarzenia w Polsce: na Sephora Trend Report w Westfield Arkadia w październiku współtworzyliśmy strefy FragranceLab, SkincareLab oraz HairLab, z których korzystać mogli odwiedzający – mówi Krzysztof Zawadzki, Senior Marketing Manager Phlov by Anna Lewandowska.

Phlov stawia na jakość

Phlov jako priorytet traktuje jakość produktów. Wszystkie kosmetyki powstają w Polsce, a za ich skuteczność odpowiada zespół doświadczonych ekspertów pod okiem Justyny Żukowskiej-Bodnar. Jednym z filarów marki jest #multitasking, zgodnie z którym każdy produkt pełni kilka funkcji jednocześnie.

– We Phlov nie tylko odpowiadamy na trendy kosmetyczne, ale także tworzymy innowacyjne produkty, których brakuje na rynku. Dzięki temu w roku 2022 firma zanotowała wzrost przychodu o 25% vs rok 2021. Phlov to młoda marka z dużymi aspiracjami – budujemy zespół oraz portfolio marki w taki sposób, by przede wszystkim dynamicznie się rozwijać i regularnie wprowadzać do sprzedaży nowe produkty, odpowiadając na zmieniające się wymagania konsumentek – mówi Agnieszka Dobrowolska, dyrektor marketingu Phlov by Anna Lewandowska.

Portfolio Phlov jest nieustannie rozbudowywane – tylko w tym roku marka wprowadziła na rynek linię anti-aging RENEW PRO oraz przeciwsłoneczną SUNFLOW, zestaw trzech eliksirów hialuronowych, a także aż trzy nowe balsamy GLOW, uzupełniające dotychczasową serię. Premierę miała także maska jogurtowa oraz zupełna nowość - na rynku pojawiła się marka Phlov MENCARE z pierwszą linią DEEP OCEAN, oferującą silnie nawilżające kosmetyki dla mężczyzn.

Phlov startuje z programem lojalnościowym

Z okazji urodzin marka Phlov wystartowała z programem lojalnościowym Phlov Club, umożliwiającym zbieranie punktów za różne aktywności na platformie sklepowej i wymianę ich na nagrody. Klub posiada trzy poziomy: PEARL, CRYSTAL oraz DIAMOND, a im wyższy poziom, tym więcej punktów można otrzymać za każde zamówienie. Program lojalnościowy to odpowiedź na oczekiwania konsumentów, którzy cenią sobie możliwość oszczędzania i otrzymywania dodatkowych benefitów. Phlov Club działa od września tego roku, a marka już ma w planach dalszy rozwój programu i stworzenie aplikacji mobilnej.