Kosmetyczna marka dołącza do grona najemców NoVa Parku

Na przestrzeni 43 mkw. klienci znajdą szeroki asortyment produktów najwyższej jakości, w tym najbardziej rozpoznawalne produkty marki: personalizowane palety do makijażu Freedom System, unikatowy płyn utrwalający Duraline czy Eyeliner w żelu.

Tym, co wyróżnia Inglot spośród innych marek kosmetycznych, jest niezwykła różnorodność oferowanych kolekcji, innowacyjne myślenie o kosmetykach oraz zastosowanie najnowocześniejszych technologii przy ich wytwarzaniu. Marka może również poszczycić się tym, że nie testuje żadnych produktów ani komponentów na zwierzętach i figuruje na liście PETA jako cruelty-free. 95% produktów Inglot powstaje w wyspecjalizowanych laboratoriach firmy w Przemyślu.

NoVa Park to największe centrum handlowe w regionie. Zlokalizowane jest w centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Na terenie obiektu funkcjonują operator spożywczy Carrefour oraz liczne sklepy i punkty usługowe, w tym marki takie jak: TOUS, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Reserved, Cropp, House, Mohito, C&A, Medicine, CHANGE Lingerie, Home&You, Duka, Homla, Hebe, Super-Pharm, Sephora, Douglas, Smyk, Intersport, 4F, Outhorn, Adidas, New Balance, Puma, Sizeer, 50 Style, W.KRUK, Vision Express, Fielmann, Media Expert, iSpot, Pepco, KFC. Do dyspozycji Klientów jest również klub fitness Fabryka Formy.