Kosmetyki FaceBoom debiutują w drogeriach Rossmann

Marka FaceBoom wprowadza na rynek linię wegańskich kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Złożona z 7 produktów linia stworzona została z myślą o młodych kobietach. Kosmetyki FaceBoom dostępne są na www.bodyboom.pl, a od 1 kwietnia pojawią się w ofercie sieci Rossmann oraz wybranych drogeriach w całej Polsce.

Linia kosmetyków obejmuje: oczyszczającą piankę do mycia twarzy, gruboziarnisty peeling do twarzy kremem matująco-detoksykujący, enzymatyczny puder do oczyszczania, oczyszczającą wodą micelarną, HYDRO krem o działaniu nawilżająco-kojącym oraz maskę gumową peel-off.

FaceBoom to nowa marka w portfolio firmy Bielenda Kosmetyki Naturalne w ramach brandu BodyBoom,

Receptury zawierającą w swoim składzie od 95 % aż do 99% naturalnych składników, a tubki i kubeczki, w które zapakowani kosmetyki, wyprodukowano w 100% z recyklingowanego materiału. Etykiety zaś powstały z BIO folii. Kosmetyki FaceBoom posiadają certyfikaty organizacji: VIVA VEGAN oraz PETA, walczących o prawa zwierząt.