Kosmetyki od Radosława Majdana będą dystrybuowane w Wielkiej Brytanii

Fot. za Facebook/VabunNo.1

Zarząd spółki Vabun S.A. 20 stycznia 2020 roku zawarł ze spółką prawa angielskiego z siedzibą w Uxbridge w Anglii, umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i sprzedaży produktów marki Vabun na rynkach państw Wielkiej Brytanii: Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Zawarcie umowy stanowi element realizacji strategii rozwoju spółki, której jednym z głównych założeń jest ekspansja na rynkach zagranicznych.

Na mocy umowy strony ustaliły zasady współpracy, której celem będzie zwiększenie sprzedaży eksportowej produktów marki Vabun w sieciach handlowych oraz niezrzeszonych drogeriach i sklepach z kosmetykami na terenie Wielkiej Brytanii. Podmiot prawa angielskiego podjął ponadto zobowiązanie przygotowania dystrybucji i sprzedaży towarów poza granice Polski, zorganizowanie spotkań z potencjalnymi odbiorcami i sprzedawcami oraz przygotowanie profesjonalnych kontraktów sprzedażowych z uwzględnieniem specyfiki danego rynku.

Zawarcie umowy ma na celu zbudowanie kanału sprzedażowego pozwalającego na dotarcie do klientów w Wielkiej Brytanii, co z kolei przyczynić ma się do wzrostu wyników finansowych Vabun.