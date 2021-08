Kosmetyki Yope wchodzą na półki rosyjskiej drogerii

GOLD APPLE to lider sprzedaży kosmetyków na rynku rosyjskim. Sieć prowadzi sprzedaż w 21 sklepach stacjonarnych oraz w sklepie online. Oferta YOPE na sklepowej półce obejmuje obecnie 32 pozycje z asortymentu marki, w tym mydła, balsamy, żele pod prysznic, kremy do rąk oraz mydła i balsamy kuchenne. Już wkrótce zostanie ona powiększona o kosmetyki dla dzieci, a na jesieni do sprzedaży trafią także: seria do pielęgnacji twarzy, szampony, odżywki i maski do włosów, linia do higieny intymnej oraz żele i szampony dla mężczyzn YOPE WOOD.

„Działamy wielotorowo, dynamicznie rozwijając eksport na wielu rynkach. Mamy stabilną pozycję w Europie i wciąż zyskujemy coraz większe grono odbiorów. Współpraca z prestiżowym kontrahentem Gold Apple otwiera nam nowe możliwości ekspansji na Rosję. To rynek o największym potencjale eksportowym w regionie, a także jeden z większych rynków kosmetycznych na świecie.” – mówi Jacek Mijakowski, dyrektor działu eksportu YOPE, i dodaje:

„Równolegle z działaniami na rynku rosyjskim wzmocniliśmy obecność YOPE w Azji. W Shinjuku Marui Main Building w Tokyo ruszył nasz pop-up store, a chwilę później uruchomiliśmy w centrum handlowym OP Mall HK w dzielnicy Tsuen Wan nasz drugi sklep w Hong-Kongu”

Produkty YOPE są obecnie dostępne w 20 krajach Europy, m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Słowacji oraz Holandii. W Azji firmowe butiki marki działają m.in. w Nagasaki/Japonia/ oraz Hong-Kongu. Firma sprzedaje także swoje produkty na platformach Amazon w Niemczech i Wielkiej Brytanii.