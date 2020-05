Koszulki Jessici Mercedes z metkami Fruit of The Loom

Sprzedawane po kilkaset złotych koszulki Jessici Mercedes pod marką Veclaim okazały się tanimi t-shritami Fruit of The Loom, w których podmieniano jedynie metki. Sprawa wyszła, gdy z jednej z koszulek nie wycięto starej metki - podają media.

Veclaim deklarowało, że jest to lokalna polska produkcja, która w ramach świadomej mody korzysta z materiałów z odzysku. W odpowiedzi na tę sytuację klientki masowo zaczęły zwracać t-shirty żądają zwrotu pieniędzy.

Celebrytka w oświadczeniu napisała: "DNA marki VECLAIM od początku jej istnienia jest pokazanie, że tu, w Polsce możemy tworzyć rzeczy wyjątkowe, na światowym poziomie. Że potrafimy bawić się stylem i kształtować trendy. Postawiłam na to, bo wierzę, że warto i trzeba wspierać polski biznes związany z modą, że warto budować markę polskich rzeczy na świecie. Tak jest i tak pozostanie. Tworzenie produktów modowych, jak wiecie, składa się z wielu etapów - takich jak kreacja, wybór materiałów, produkcja, obróbka i zdobienie, a wreszcie sposób komunikacji czy prezentacji. Największą siłą VECLAIM jest etap kreacji: unikatowe wzory, zabawa formą i nadawanie pozornie prostym rzeczom sznytu, za który je lubicie. To jest nasz core. Ciągle coś wymyślamy, testujemy, sprawdzamy, szukamy nowych pomysłów. Basic’owym modelom dodajemy vibe - czytamy w oświadczeniu Mercedes. - W ostatnich miesiącach zdecydowaliśmy się wprowadzić do marki linię Basic. I przy okazji, faktycznie, na niewielkiej części kolekcji przetestować nowy model współpracy, jakim jest zakupienie do tworzenia naszych finalnych ubrań półproduktów od zagranicznego partnera. Wybraliśmy markę, która jest ekspertem w dziedzinie tworzenia dobrej jakości produktów basic’owych. Fruit of The Loom to nie pójście na skróty czy tani substytut. To najlepszy basic na rynku, z historią i jakością. Na tych basicach zbudowaliśmy linię kreatywną części kolekcji - napisała blogerka.

Eksperci od PR-u są zgodni, że w czasach, gdy autentyczność to duża wartość Jessica Mercedes właśnie ją straciła.