KRD: w pandemii dług branży meblarskiej wzrósł o jedną czwartą

Z powodu ograniczeń związanych z pandemią długi producentów i sprzedawców mebli sięgają blisko 100 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. W tym roku zaległości branży wzrosły o jedną czwartą.

W ostatnią sobotę listopada klienci mogą ponownie robić zakupy w wielkopowierzchniowych sklepach meblowych znajdujących się w galeriach handlowych. "To dobra wiadomość dla branży meblarskiej, która po wiosennym lockdownie musiała w ostatnich tygodniach znów ograniczyć sprzedaż" - podkreślił w rozmowie z PAP prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.

Jak podało KRD, od stycznia do listopada br. dług producentów mebli wzrósł o 24 proc., do blisko 65 mln zł. Z danych rejestru wynika, że ich zadłużenie rosło też przed pandemią, ale w umiarkowanym stopniu. Pandemia przyniosła gwałtowny jego skok. W kwietniu wzrost zadłużenia sięgnął nawet 8 proc. z miesiąca na miesiąc.

Firma wytwarzająca meble ma do oddania średnio 33,4 tys. zł. Rekordzista - przedsiębiorstwo z województwa kujawsko-pomorskiego zalega ze spłatą 2,8 mln zł. Najwięcej - ponad 22,2 mln zł - producenci mebli muszą zwrócić bankom, w dalszej kolejności (18,2 mln zł) firmom windykacyjnym i funduszom sekurytyzacyjnym, a 3,4 mln firmom faktoringowym. Najwięcej długów mają wytwórcy mebli z Wielkopolski - ponad 11,1 mln zł. Na kolejnych miejscach są firmy ze Śląska (7,6 mln zł) i Mazowsza (7,5 mln zł). Najczęściej zaległości wobec kontrahentów mają najmniejsze podmioty - blisko 80 proc. całego zadłużenia należy do jednoosobowych działalności gospodarczych.

Z kolei zadłużenie przedsiębiorstw handlujących meblami przekracza obecnie 34 mln zł. W porównaniu do stycznia to wzrost o 23 proc., czyli o 6,4 mln zł. Według KRD jest to duża zmiana, bo w odróżnieniu od producentów, poziom zadłużenia sprzedawców w ciągu ostatnich dwóch lat utrzymywał się na stałym poziomie. Największą kwotę do uregulowania - stanowiącą 80 proc. zadłużenia sektora - mają jednoosobowe działalności gospodarcze. Sprzedawcy mebli w przeważającej części zalegają ze spłatą bankom, następnie zarządcom wierzytelności i firmom telekomunikacyjnym. Średni dług wynosi 37,5 tys. zł, przy czym rekordzista z Pomorza zalega na prawie 1 mln zł. Pod względem regionalnym największe zadłużenie rozkłada się dość równomiernie na województwa: mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie i śląskie, gdzie przekracza 4 mln zł.