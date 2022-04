Krytyczny kwartał Leroy Merlin w Polsce

Trudny marzec i koszmarny kwiecień Leroy Merlin

24 lutego 2022 r. rosyjskie wojska przekroczyły granice Ukrainy i zaczęły przeć w głąb jej terytorium. Tak zaczęła się wojna, która mocno nadszarpnęła wizerunek francuskich sieci handlowych.

3 marca sieć Leroy Merlin w Polsce podała, że wstrzymuje współpracę z rosyjskimi i białoruskimi dostawcami oraz przeznacza 4,5 miliona złotych na wsparcie dla Ukrainy. - Najlepszą rzeczą jaką możemy w tej chwili zrobić to okazać solidarność z ofiarami tego konfliktu oraz przeznaczyć realne i materialne wsparcie wszystkim poszkodowanym. W związku z tym, całkowity dochód ze sprzedaży wszystkich produktów pochodzenia białoruskiego bądź rosyjskiego, które jeszcze znajdują się na półkach sklepowych, będzie w całości przekazany na rzecz potrzebujących, zarówno w Polsce jak i w Ukrainie. W tym celu Leroy Merlin Polska w trybie natychmiastowym przeznacza 4,5 miliona złotych na wsparcie materialne i finansowe obywateli Ukrainy. Jest to jedynie pierwszy etap działań pomocowych.– mówił Krzysztof Kordulewski, Dyrektor Generalny Leroy Merlin Polska.

Takie deklaracje złożył polski oddział. Francuska centrala miała inne podejście do tematu. 11 marca dowiedzieliśmy się, że sieć planuje kontynuować działalność w Rosji. Według rosyjskich źródeł francuski Leroy Merlin ma jeszcze poszerzyć swoją ofertę w Rosji. Decyzję o pozostaniu w Rosji podjęła także sieć Auchan, która należy do tego samego właściciela co sieć Leroy.„Firma Leroy Merlin i jej 112 sklepów w Rosji działają normalnie. Nie planujemy żadnych zmian” – powiedział rzecznik prasowy sieci.

RIA Novosti poinformowało zaś, że Leroy Merlin "po odejściu niektórych firm jest otwarte na zwiększenie dostaw i rozszerzenie asortymentu".

Niedługo po tym na Leroy Merlin i Auchan wylała się fala krytyki i oburzenia, która zapoczątkowała bojkot sieci i manifestacje pod sklepami.

22 marca centrala w Polsce wydała oświadczenie w którym napisano m.in.: "Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci obrazami zniszczeń dokonanych w miastach ukraińskich i tragedii ludzkich wynikających z tej wojny. Wczoraj do tych scen doszedł obraz zbombardowanego sklepu Leroy Merlin w Kijowie. Zginął w nim ochroniarz centrum handlowego. Wręcz brakuje wystarczająco mocnych słów na wyrażenie potępienia całej tej brutalności stosowanej od 24 lutego w Ukrainie. A jednocześnie mamy ogromne współczucie dla wszystkich ofiar tej wojny.(...) Jako pracownicy Leroy Merlin Polska, od osób pracujących w sklepach po zarząd, w pełni solidaryzujemy się z mieszkańcami Ukrainy. Nasze serca – tak jak całego polskiego społeczeństwa – są po stronie pokrzywdzonych przez tę wojnę. Będziemy im pomagać. Będziemy zwiększać nasze zaangażowanie. I będziemy żyć w nadziei, że ta wojna się jak najszybciej skończy.". Pod oświadczeniem podpisał się Krzysztof Kordulewski.

28 marca sieć napisała na swojej stronie: francuska spółka matka Leroy Merlin poinformowała 24 marca b.r., że podjęła decyzję o wstrzymaniu dalszych inwestycji tej marki w Federacji Rosyjskiej.

Liczne manifestacje, podmieniane etykiet w sklepach, pomysły rządu na dodatkowe opodatkowanie i ciekawa interpelacja poselska

Aktywiści, którzy wystartowali z akcją pod hasłem Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin, w weekend 9-10 kwietnia zorganizowali aż 15 manifestacji pod sklepami sieci, które nie opuściły rosyjskiego rynku. Na celowniku Leroy Merlin i Auchan. Aktywiści przypomnieli, że artysta Bartek Kielbowicz zaprojektował "alternatywne etykiety" na produkty Leroy Merlin. Opublikował pliki do samodzielnego wydruku. W internecie zaczęły się zatem pojawiać wlepki i etykiety, w tym "kubeł na zwłoki" zamiast "kubeł na śmieci".

Do bojkotu francuskiej sieci dołączył nawet Urząd Miasta w Gdyni, który rozwiązał współpracę ze sklepem Leroy Merlin na Karwinach. To reakcja na politykę francuskiej firmy.

W weekend wielkanocny aktywiści nie będą manifestować pod sklepami. Zapowiedzieli jednak, że postarają się o inne formy protestu - ciekawe niespodzianki dla kierownictwa sieci w Polsce.

Organizatorzy manifestacji zachęcają swoich zwolenników do zgłaszania protestów na po Świętach - sobotę 23 kwietnia o 14.

- Zależy nam na synchronizacji naszych działań, żeby grupa ADEO odebrała czytelny sygnał – ten protest będzie tylko nabierał na sile. Jeśli chcesz, żeby nasza pikieta zawitała do twojego miasta, zrób pierwszy krok. Odezwij się do nas, a my pomożemy ci zorganizować i zarejestrować wydarzenie przed sklepem Leroy albo Auchan. Jeśli zrobisz to odpowiednio wcześnie, dołączą do ciebie inni. Jesteśmy przekonani, że po świętach nastąpi największa jak do tej pory kumulacja pikiet, manifestacji, happeningów - podają aktywiści.

Przypomnijmy, pod koniec marca Piotr Müller zapowiedział, że Polska będzie zabiegała o dodatkowe opodatkowanie firm, które nie przestały działać w Rosji.

- Proponujemy dodatkowe opodatkowane dla podmiotów gospodarczych, szczególnie korporacji międzynarodowych, które kontynuują swoja działalność na terenie Rosji i jednocześnie zasilają machinę wojenną Putina – powiedział na konferencji prasowej rzecznik rządu. Powiedział, że nie może być przyzwolenia na to, aby na terenie Federacji Rosyjskiej działają spółki, które jednocześnie są obecne w Polsce i nie ponoszą z tego powodu żadnej konsekwencji.

W kwietniu podaliśmy, że posłanka Hanna Gill-Piątek uważa, że rząd powinien umożliwić polskim kontrahentom takich firm jak Auchan czy Leroy Merlin rozwiązanie umów w sposób natychmiastowy i bez konsekwencji.

21 marca posłanka napisała w swojej interpelacji: " 18 marca br. zapowiedział Pan działania na rzecz derusyfikacji polskiej gospodarki. W obliczu bestialskiej agresji Władimira Putina na Ukrainę i zagrożenia dla wolnego świata zmniejszanie wpływów Rosji w polskiej gospodarce jest jedyną możliwą drogą. Aby wywrzeć jak największy nacisk na Rosję, by skończyła tę barbarzyńską wojnę, pożądane byłoby jednak nie tylko działanie wobec kapitału rosyjskiego, ale również nacisk na międzynarodowe koncerny, by nie kontynuowały działalności w kraju agresora. (...) Od kilku dni obserwujemy w mediach również relacje osób, które rozpoczęły bojkot takich sieci handlowych, jak Auchan czy Leroy Merlin, które zdecydowały się pozostać na rosyjskim rynku i dalej prowadzić działalność gospodarczą w kraju agresora. O ile jednak konsumenci mają pełną swobodę wyboru, nie jest tak już z kontrahentami, np. właścicielami lokali, w których mieszczą się sklepy sieci handlowych, czy w przypadku dostawców. (...)." Hanna Beata Gill-Piątek zapytała premiera: Czy rząd rozważa danie polskim kontrahentom zarówno firm rosyjskich, jak i międzynarodowych koncernów i grup kapitałowych, które nie chcą wycofać się z Rosji, możliwości rozwiązania umów w sposób natychmiastowy i bez konsekwencji przewidzianych w samej umowie dla strony zrywającej umowę?

Plany nowych otwarć sklepów Leroy Merlin

12 stycznia br. sieć otworzyła 75. sklep w Polsce zlokalizowany na przedmieściach Kołobrzegu. To drugi – po Andrychowie – otwarty dla klientów w styczniu 2022 roku market Leroy Merlin i zarazem pierwszy pełnowymiarowy obiekt w tej lokalizacji.

W połowie 2022 roku zaplanowane jest otwarcie nowego sklepu Leroy Merlin Głogów na Dolnym Śląsku. W drugiej połowie 2022 roku, przy ulicy Karola Bunscha 19 w Krakowie, ma zostać otwarty nowy sklep sieci. Będzie to czwarty punkt sieci na mapie aglomeracji krakowskiej. W trzecim kwartale 2022 roku zostanie otwarty nowy sklep w Warszawie. Obiekt o powierzchni handlowej blisko 15.000 m2, powstanie przy ulicy Połczyńskiej 121, w byłym obiekcie Tesco. Będzie to jedenasty sklep Leroy Merlin w aglomeracji warszawskiej.

Na przestrzeni tylko ostatnich pięciu lat firma otworzyła 27 nowych marketów z rozwiązaniami związanymi z remontem i aranżacją wnętrz, tworząc 3 600 nowych miejsc pracy.

Właściciel Leroy Merlin trzecim światowym graczem w branży DIY. Rodzina Mulliez rozkręciła biznes.

Grupa Adeo do której należy m.in. sieć Leroy Merlin, jest liderem w Europie i trzecim największym graczem na świecie w branży majsterkowania i DIY, dzięki obrotom w wysokości 26 mld euro w 2020 r. Za sprawą sieci 900 zintegrowanych sklepów, platform sprzedażowych i partnerstw platformowych, ADEO oferuje rozwiązania dla domów i mieszkań w 20 krajach i jest jedynym graczem na rynku o tak szerokim zasięgu międzynarodowym. Jaki inne marki oprócz Leroy Merlin ma Grupa? Bricoman, Zôdio, Weldom, Kbane, Alice délice, Bricocenter, Décoclico.fr, Lightonline oraz Quotatis.

Początki firmy sięgają roku 1920 - w 1921 r. Adolf Leroy otworzył we Francji pierwszy sklep, który miał wykorzystać „nadwyżki” zostawione po wojnie przez Aliantów i działał jako demobil - odsprzedawał sprzęt wojskowy cywilom. Sklep nazywał się Stock Americain. Można w nim było kupić sprzęt pozostawiony po wojnie przez amerykańską armię. Po dwóch latach firmę przekazał synowi – Adolfowi juniorowi. Ten ożenił się z Różą Merlin. Od nazwisk tej pary powstała nowa nazwa sklepów. W 1979 roku rodzina Mulliez kupiła 50 proc. udziałów w 30 sklepach Leroy Merlin, a potem kolejne 50 i rozkręciła biznes na światową skalę. W połowie lat 90. sklepy Leroy Merlin trafiły do Polski i do Rosji.

Pierwszy sklep sieci w Polsce został otwarty w 1996 roku, w Piasecznie pod Warszawą. Drugi sklep powstał dwa lata później w Warszawie na Białołęce, a trzeci na początku 1999 roku w Gdańsku. W kolejnych latach było otwieranych po kilka sklepów rocznie niemal w każdym województwie.

Zysk spółki Leroy Merlin Polska za 2020 r. to 345 985 000 zł. Zysk za 2019 r. to 238 417 000 zł, co oznacza wzrost o 107 568 000 zł.