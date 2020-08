Księgarnia Świat Książki zmienia lokalizację w Galerii Północnej

W drugiej połowie sierpnia Księgarnia Świat Książki zmieniła swoją dotychczasową lokalizację w Galerii Północnej. Nowy salon znajduje się na parterze w pobliżu sklepu Okaidi. W jego ofercie, oprócz książek, dostępne są artykuły papiernicze i tekstylne, zabawki, gry oraz zestawy kreatywne. Księgarnia posiada także strefę Kids.

- Księgarnia Świat Książki od samego początku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem klientów w Galerii Północnej. Najemca zdecydował się zmienić lokal, by zapewnić klientom jeszcze większy komfort zakupów oraz dostęp do szerszej oferty produktów. Staraliśmy się zdążyć z otwarciem nowego lokalu jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, aby rodzice mogli skompletować dla swoich dzieci szkolne wyprawki. Cieszymy się, że mimo pandemii udało nam się to i wierzymy, że klienci będą zadowoleni zarówno z nowej lokalizacji, jak i asortymentu sklepu – powiedziała Katarzyna Żuchowska, Retail Leasing Manager, GTC S.A.

Księgarnie Świat Książki to jedna z największych sieci na rynku księgarskim. W jej skład wchodzi blisko 150 salonów, a w niektórych z nich, poza książkami, znajdują się wydzielone strefy Kids oraz Cafe.