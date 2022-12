Kto tankuje taniej na Orlenie? To m.in. księża

Chodzi o wpis dodany przed weekendem, odsyłający do artykułu w serwisie Słowo Podlasia z czerwca tego roku. Był to czas, gdy benzyna Pb98 na stacjach paliw kosztowała ponad 8 zł.

"Tymczasem jest w Polsce spora grupa osób, która za każdy wlany do baku litr płaci mniej" - pisał wówczas serwis. To m.in. członkowie Solidarności, strażacy z OSP, żołnierze WOT i wreszcie duchowni. I to właśnie ta ostatnia grupa wzbudziła najwięcej emocji wśród użytkowników Wykopu.

- To standardowa umowa biznesowa zawarta na warunkach rynkowych. Z tego produktu, na zasadach rynkowych, korzystają również inne instytucje, stowarzyszenia, fundacje czy podmioty gospodarcze. Rabat negocjowany jest każdorazowo w zależności od realizowanego wolumenu sprzedaży - czytamy w komentarzu PKN Orlen.

Całość na money.pl