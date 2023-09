Kultowe klapki po 250 latach idą na giełdę

Birkenstock - zdrowotne wkładki i klapki

Birkenstock kojarzy się przede wszystkim ze zdrowotnymi wkładkami do sandałów i z klapek. Sukces rodzinnej firmy jest zakorzeniony w jej zaangażowaniu w obuwie inspirowane ortopedią – czytamy na stronie producenta z Linz nad Renem. Współczesna tajemnica sukcesu to konsekwentne stawianie na zdrowie i zrównoważoną produkcję, przy jednoczesnym pozostawianiu na boku większości klasycznie modowych aspektów – ocenia dw.com.

Korzenie firmy sięgają 1774 roku, kiedy to szewc Johann Adam Birkenstock założył małą firmę we Frankfurcie nad Menem. Po zakończeniu II wojny światowej opuścił region Frankfurtu i przeniósł się do Bad Honnef nad Renem. Obecna siedziba firmy w Linz znajduje się kilka kilometrów dalej w górę rzeki.

Pierwszy model ortopedycznego klapka trafił na rynek w 1963 roku. Początkowo klapki nosił personel medyczny szpitali i gabinetów lekarskich. Potem odkryli je zwolennicy ruchu ekologicznego i hipisi. Dziś Birkenstock sprzedaje również buty, skarpety, paski, torby, kosmetyki naturalne, a od niedawna także materace i łóżka.

Birkenstock „Made in Germany”

Przez firmę podkreślane jest to, że produkty marki nosiły takie osoby, jak założyciel Apple Steve Jobs. Klapki, które szczególnie sobie upodobał, na aukcji zostały sprzedane za prawie 2750 dol. Dziś, oprócz hipsterów, można zobaczyć je na stopach milionerów i celebrytek, jak Heidi Klum czy Kate Moss.

Birkenstock budzi zainteresowanie także inwestorów w sektorze luksusu. Dwa lata temu francuski koncern LVMH, posiadający takie marki luksusowe, jak Louis Vuitton, Christian Dior czy Kenzo, zainwestował w firmę. Jej wartość szacowano wówczas na ok. 4 mld euro.

Inwestorzy giełdowi obecnie szacują wartość firmy na co najmniej 8 mld euro. Co debiut giełdowy oznacza dla rodzinnego przedsiębiorstwa? W firmie mówi się, że produkcja nadal w całości odbywać się będzie w Niemczech. Oznaczenie „Made in Germany” bowiem również jest częścią sukcesu firmy.