Kwartał Apple rozczarowuje

Zgodnie z wynikami Apple opublikowanymi po sesji 3 sierpnia, przychody spółki spadły w stosunku do zeszłego roku o 1,4 proc. do 81,8 mld dol. Mimo wszystko było to więcej niż prognozowane przez analityków 81,55 mld dol. Skorygowany zysk na akcję również okazał się lepszy niż oczekiwania i osiągnął 1,24 dol., wobec przewidywanych 1,20 dol.

Z segmentu iPhone’ów pochodzi około połowa przychodów firmy, które spadły w ostatnim kwartale do 39,67 mld dol. w porównaniu do oczekiwanych 39,79 mld dol. i 40,67 mld dol. w analogicznym okresie 2022 r.

Najjaśniejszym punktem okazały się usługi, z których przychody wzrosły o 8 proc. r/r. W okresie od kwietnia do czerwca wyniosły one 21,21 mld dol., pokonując oczekiwane 20,77 mld dol. i 19,60 mld sprzed roku.

