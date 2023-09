Lagardère Travel Retail mówi jak sprzedawać na lotniskach

Lagardère Travel Retail stawia na lokalność

Białowieskie żubry, gdański Żuraw, Wisła, Wawel i Spodek w Katowicach – to tylko kilka z wielu symboli, jakie można znaleźć na etykiecie edycji specjalnej Chopin Potato Vodka – Polish Cities zaprojektowanej specjalnie dla Lagardère Travel Retail i sieci Aelia Duty Free.

Lagardère Travel Retail podkreśla, że to nie pierwsza tego typu współpraca. Spółka ma na koncie już 9 edycji limitowanych wprowadzonych na rynek w porozumieniu z marką Chopin oraz 12 edycji z innymi polskimi producentami – takimi jak CEDC, Cortez, LOTTE Wedel, czy Toruńskie Wódki Gatunkowe. W ramach sieci Aelia Duty Free spółka promuje polskich producentów także w ramach specjalnej akcji Born in Poland. W tym roku od pierwszej edycji akcji mija już 6 lat. W specjalnych biało-czerwonych strefach, a także w dedykowanym im katalogu pasażerom prezentowana jest selekcja produktów od polskich marek oferujących perfumy, kosmetyki, alkohole i słodycze.

Cel to promować lokalne produkty

Jak wskazuje Grzegorz Dittrich, dyrektor łańcucha dostaw i sektora premium w Lagardère Travel Retail w Polsce, tego typu działania realizowane są po to, żeby zwrócić uwagę pasażerów, w tym tych zagranicznych na wyjątkowość polskiej oferty. Celem jest także budowanie świadomości pochodzenia rodzimych marek, które odniosły sukces na rynku międzynarodowym.

– Budowanie lokalności i sense-of-place to ważny trend, który na lotniskach rozwija się szczególnie szybko. Mamy tu do czynienia z pasażerami z różnych krajów, którzy często szukają prezentów, pamiątek, produktów i doświadczeń związanych z miejscem, które właśnie odwiedzili. Lotnisko to też doskonała przestrzeń do tego, żeby budować siłę polskich marek wśród rodzimych konsumentów – podkreśla Grzegorz Dittrich.

Ważny lokalny klimat

Nie chodzi tylko o asortyment. Tylko w ciągu ostatnich miesięcy Lagardère Travel Retail w Polsce wprowadziła na rynek dwa nowe innowacyjne koncepty, które zostały zaprojektowane w duchu sense-of-place. #VisitKraków na lotnisku w Balicach to np. trzy bajkowe, pełne świateł i kolorów instaprzestrzenie, które wykorzystują lokalne symbole – takie jak Lajkonik czy obwarzanek – i dostarczają podróżnym scenerii pod pamiątkowe selfie.

Z kolei Lokal +48 to koncept baru, który miał swoją premierę w te wakacje na lotnisku Chopina w Warszawie. Wyposażeniem i elementami aranżacji może z łatwością dostosowywać się do miasta i regionu, w którym powstaje. Warszawski lokal wita klientów prawdziwym, charakterystycznym dla stolicy Polski w okresie PRL Jelczem – tzw. „ogórkiem”. Już telefoniczny kod kraju w nazwie kieruje uwagę gości na Polskę, a menu na rodzimą ofertę trunków w wielu wariantach i smakach.

Lokalność sprawdza się nie tylko na lotniskach

Na lotniskach lokalne nawiązania są najbardziej wyczekiwane przez konsumentów, ale Lagardère Travel Retail promuje lokalnych producentów także w innych lokalizacjach. Ostatnio głośna była np. współpraca marki Costa Coffee, której działalnością na polskim rynku zarządza właśnie Lagardère Travel Retail, z marką Ptasie Mleczko należącą do LOTTE Wedel. Pod hasłem „Przyjemniej razem” powstały limitowane, inspirowane napojami Costa Coffee smaki pianek Ptasie Mleczko – dostępne w sklepach, oraz napoje Ptasie Mleczko Caffè Frappé i Ptasie Mleczko Costa – dostępne w kawiarniach.

– Jesteśmy międzynarodową spółką, ale zarządzaną lokalnie. Kierunki rozwoju dla Lagardère Travel Retail w Polsce wyznaczamy w Warszawie – już od 25 lat. Doskonale więc znamy polski rynek i siłę jego producentów. Budowanie wartościowych partnerstw z polskimi markami i promowanie lokalności to dla nas ważny kierunek rozwoju biznesu – podsumowuje Grzegorz Dittrich.

Co wiemy o Lagardère Travel Retail

Lagardère Travel Retail to globalny lider branży travel retail, który w ramach linii Travel Essentials, Duty Free & Fashion oraz Foodservice zarządza siecią ponad 5 tys. sklepów działających na lotniskach, dworcach kolejowych i w innych przestrzeniach koncesjonowanych w 42 krajach i regionach. W 2022 r. sprzedaż Grupy (100%) wyniosła 5,2 mld euro. W Polsce Lagardère Travel Retail działa od 1997 r. – do 2015 r. jako HDS Polska – i rozwija się także w lokalizacjach typowo handlowych (centra, ulice, parki handlowe itd.). W sumie Lagardère Travel Retail w Polsce zarządza siecią ok. 1000 różnorodnych punktów sprzedaży pod 40 markami takimi jak Inmedio, So Coffee, Relay, Aelia Duty Free, 1Minute i inne.