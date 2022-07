Lancerto chce mieć docelowo 60-65 salonów w Polsce

Marka buduje swoje portfolio lokalizacji od 14 lat. Stawia na obecność wyłącznie w centrach handlowych w prestiżowych lokalizacjach, które mogą pochwalić się wysoką liczbą odwiedzin. Obecnie Lancerto posiada 43 własne salony (nie franczyzowe) zlokalizowane w 34 miastach.

Sieć zakłada optymistyczny plan nowych otwarć i rozbudowy sieci, ale rozważa też ograniczenie najmniej rentownych lokalizacji.

Dzięki planowanym otwarciom całkowita powierzchnia handlowa LANCERTO wzrośnie i przekroczy 5 tys. mkw. Marka na początek włączy do swojej sieci nowy salon i powiększy już istniejący lokal. Stanie się to w trzecim kwartale tego roku.

- Nasza strategia rozwoju opiera się na dynamicznym dostosowaniu portfolio do zmiennych rynkowych, przy równoczesnym zachowaniu najwyższej jakości produktu i obsługi. Dziś zakładamy optymistyczny plan nowych otwarć i rozbudowy sieci, ale pragmatyzm w obliczu nadchodzącego kryzysu gospodarczego powoduje, że jako plan B rozważamy ograniczenie najmniej rentownych lokalizacji – zapowiada Michał Grochala, Brand Manager LANCERTO.

Obecnie LANCERTO stawia na obecność w największych polskich aglomeracjach, szczególnie istotne są dla marki duże miasta tj. Wrocław, Warszawa, Katowice, Kraków i Trójmiasto.

„Co nie znaczy, że nie poszukujemy ciekawych lokalizacji w innych miejscach. Nieustannie prowadzimy zaawansowane negocjacje oraz planujemy kolejne otwarcia w tym i kolejnym roku. Docelowo nasza sieć w Polsce może liczyć 60-65 salonów” – dodaje Michał Grochala.

Rekordowy metraż i nowe lokalizacje LANCERTO

- Skrupulatnie selekcjonujemy oferty, są to wyłącznie centra handlowe, które mogą pochwalić się dobrą odwiedzalnością. Jednak to nie jedyny aspekt, który bierzemy pod uwagę, liczy się też odpowiedni metraż, który pasuje do naszego konceptu, a także piętro i atrakcyjna lokalizacja w samym centrum handlowym – chodzi głównie bliskość popularnych ciągów komunikacyjnych oraz marek o podobnym do naszego profilu – informuje Michał Grochala.