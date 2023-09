Lancerto modernizuje salony

Zmiany w salonach Lancerto

Salon w galerii Designer Outlet Warszawa zostanie przeniesiony do nowego lokalu o powierzchni 174 mkw., co oznacza powiększenie przestrzeni zakupowej o 70 mkw. Wdrożony zostanie również nowy koncept wizualny z elementami nawiązującymi do aktualnego hasła marki: „Życie to podróż. Na własnych zasadach”. Kameralną atmosferę podkreślą ciemne, szlachetne kolory. Przestrzenie wypełnią wysokiej jakości drewniane meble z metalowymi wykończeniami, dopełniając efektu eleganckiego wnętrza. Sklep zostanie ponownie otwarty dla klientów do końca bieżącego roku.

Salon Lancerto w krakowskiej Bonarce, fot. mat. pras.

Drugi salon, który przejdzie podobny proces, znajduje się w Galerii Słonecznej w Radomiu. W tej lokalizacji LANCERTO także otrzyma nowy lokal, większy od obecnego o 65 mkw., a więc o powierzchni 161 mkw. W nowej przestrzeni klienci zrobią zakupy już pod koniec września.

Na początku września został zmodernizowany punkt sprzedaży w galerii Bonarka Kraków. Lokal pozostał w tej samej lokalizacji, jednak jego powierzchnia zwiększyła się do 127 mkw. Modernizacja salonu objęła także lifting, przeniesienie kas, instalację nowej witryny, a także dopełnienie wnętrza nowymi meblami.

Na półkach i wieszakach zmodernizowanych salonów znajdą się produkty z linii LANCERTO Business Mix oraz linii Comfort Plus. Dodatkowo punkty zostaną również wyposażone w tablety, za pomocą których doradcy klienta udostępnią kupującym całą ofertę marki na życzenie. System ten pozwala na bezpłatne zamówienie do punktu i przymierzenie produktów, których nie ma na miejscu, z dowolnego innego sklepu, magazynu centralnego lub magazynu e-commerce.

Co wiemy o Lancerto

LANCERTO to polska marka założona w 2008 roku. LANCERTO dysponuje sklepem online lancerto.com oraz ogólnopolską siecią salonów sprzedaży zlokalizowanych w największych miastach Polski.