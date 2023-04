Lancerto otworzy 45. sklep. Sieć liczy na klientów ze Słowacji

Salon LANCERTO powstaje zgodnie z najnowszym konceptem wizualnym marki. Zostanie wyposażony w nowoczesne meble, a w wystroju pojawią się elementy drewniane i stalowe. Całość będzie utrzymana w kolorystyce znanej z innych salonów, w których dominują beże, brązy i granaty. Sklepy LANCERTO są projektowane tak, by przywoływać na myśl produkty premium, z których słynie marka, ale bez onieśmielania klienta. Całość zostanie dopełniona akcentami podróżniczymi nawiązującymi do motta marki: „Życie to podróż. Na własnych zasadach”.

Lancerto liczy na Słowaków

– Wszystkie lokalizacje wybieramy zawsze bardzo starannie. Salon w Krośnie będzie kolejnym sklepem w naszym mateczniku – na Podkarpaciu. Mamy nadzieję, że sklep pozwoli nam zyskać kolejnych nowych klientów. Liczymy w związku z tym, że dzięki nowemu salonowi zlokalizowanemu w pobliżu polsko-słowackiej granicy powitamy w naszych progach gości ze Słowacji – mówi Michał Grochala, Brand Manager LANCERTO.

Technologiczne rozwiązania w nowym salonie Lancerto

Na 107 mkw. powierzchni znajdą się najnowsze kolekcje LANCERTO, a także linie całoroczne ubrań. Nie zabraknie eleganckich dodatków, w tym m.in. portfeli, krawatów, pasków i muszek.

Mieszkańcy Krosna będą mogli skorzystać też ze specjalnych tabletów. To rozwiązanie znane z innych salonów LANCERTO pozwoli klientom zamówić do przymierzenia ubrania niedostępne na miejscu. Elementy garderoby dotrą do sklepu w maksymalnie 48 godzin.

Nowy salon będzie znajdował się w Centrum Handlowym VIVO! Krosno przy ul. Bieszczadzkiej 29. Zgodnie z filozofią wyboru lokalizacji sklep LANCERTO położony będzie w pobliżu innych marek odzieżowych z segmentu premium oraz salonów z biżuterią i zegarkami.