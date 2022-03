Lancerto wejdzie na rynek mody damskiej

Więcej informacji na temat kolekcji ma się pojawić niebawem.

Według statystyk zdecydowaną większość osób zatrudnionych w Lancerto stanowią kobiety. Są obecne we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy - aktywne zarówno w biurach, podczas produkcji, w magazynach i w sprzedaży. Zajmują też większość stanowisk kierowniczych.





LANCERTO to polska marka założona w 2008 roku. Ma sklep online lancerto.com oraz ogólnopolską sieć salonów sprzedaży zlokalizowanych w największych miastach Polski. Asortyment marki to klasyczne garnitury, smokingi, marynarki, koszule, swetry, płaszcze, kurtki, spodnie chino oraz skórzane buty wizytowe o ponadczasowym wzornictwie, a także szeroki wybór dodatków takich jak: krawaty, poszetki, szale, spinki do mankietów, szelki i skórzane paski. Ponadto marka oferuje odzież premium w stylu smart casual tj. jeansy, dzianiny, t-shirty i koszulki polo.