Latem w Poznaniu ruszy jeden z największych sklepów Half Price

Jak mówi Katarzyna Korpak, Dyrektor Avenidy Poznań: "Naszym celem jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów odwiedzających Centrum oraz sprawianie by stawało się ono coraz bardziej komfortowe i przyjazne dla odwiedzających. Odpowiednio skomponowany tenant mix Avenidy jest ważnym punktem naszej strategii działań. Dlatego bardzo mnie cieszy planowane na lato otwarcie sklepu Half Price, tym bardziej, że na ten moment będzie to największy sklep tej marki w Polsce. Więcej szczegółów na temat otwarcia Half Price niebawem."

Avenida Poznań to jedno z największych centrów handlowych w województwie wielkopolskim, które na 3 kondygnacjach o łącznej powierzchni niemal 60 tysięcy mkw. mieści blisko 200 lokali handlowych i użytkowych, w tym 30 restauracji i kawiarni.

Strategia Grupy CCC zakłada otwarcie do 2025 roku ok. 250 sklepów sieci HalfPrice, a do końca roku sieć ma liczyć 100 sklepów. Obecnie pod szyldem HalfPrice otwartych jest 67 sklepów.