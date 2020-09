Leasing mebli w IKEA. W Polsce na pierwszy ogień pójdzie segment B2B

fot. materiały prasowe

W kwietniu zeszłego roku IKEA zapowiadała, że Polska będzie jednym z czterech rynków, na których jeszcze w 2019 roku przetestuje leasing mebli. Usługa się jednak opóźnia. Czy ma szansę zadebiutować jeszcze w 2020 roku? Sieć nie podaje konkretnej daty. Wiemy jedynie, że pierwszym docelowym segmentem dla nowej usługi będzie segment B2B.

- Cyrkularność (gospodarka obiegu zamkniętego) to zarówno nowe możliwości biznesowe, jak i odpowiedzialność! Poprzez podejmowanie różnych działań i testy, badamy w jaki sposób najlepiej przedłużyć żywotność produktów w celu ich ponownego wykorzystania, odnowy, ponownego wykorzystania w produkcji i recyklingu, aby tworzyć obiegi zamknięte i przekształcić wyniki tych działań w skalowalną i opłacalną ofertę handlową. Chcielibyśmy lepiej zrozumieć zmieniające się nastawienie ludzi do posiadania i używania produktów, odbioru, naprawy i odsprzedaży. Meble jako usługa to jeden z takich testów prowadzonych na kilku europejskich rynkach. Nasze pierwsze badania i plany rozwoju zostały opóźnione ze względu na pandemię koronawirusa i jej wpływ na naszą działalność operacyjną - wyjaśnia nam biur prasowe sieci IKEA w Polsce.