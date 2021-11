Leasingowa passa w Gemini Park

Podczas kiedy wiele galerii handlowych na rynku boryka się z wolnymi powierzchniami, w centrach Gemini Park zdaje się trwać leasingowa passa?

Joanna Zemczak: Faktycznie, okres od ostatniego lockdownu jest dla nas niezwykle aktywny leasingowo. Postępuje zarówno komercjalizacja nowej części Gemini Park Tychy, jak również rekomercjalizacja i komercjalizacja powierzchni we wszystkich trzech obiektach. Zwłaszcza w Tarnowie, gdzie dzięki przebudowie wydzielono dodatkowy metraż dla marek, które od pewnego czasu zainteresowane były najmem w tym obiekcie. Tylko w ostatnich pięciu miesiącach podpisaliśmy aż 20 nowych umów, które w sumie obejmują ok. 9,8 tys. m kw. Można więc śmiało mówić o swoistym wysypie nowości, co jest ogromnym sukcesem, patrząc chociażby na to, jak marki ostrożnie i selektywnie podchodzą do swoich planów rozwoju. Na tym jednak nie poprzestajemy. Zarówno nasz dział leasingu, jak i wspierający nas Colliers, ma obecnie otwartych wiele rozmów z kolejnymi markami, które szczególnie w ostatnich miesiącach zwróciły uwagę na centra z portfolio Gemini Holding, dostrzegając w nich szasnę dla stabilnego rozwoju swoich biznesów.

Kto już zdecydował się zainwestować w najem powierzchni w centrach Gemini Park?

Joanna Zemczak: Lista jest naprawdę długa i co warte uwagi wypełniają ją doskonale znane krajowe, jak i międzynarodowe marki. Ciekawie tenant-mix rozwija się w Gemini Park Tychy. Dzięki pracom zarówno naszego działu leasingu, jak i firmy Colliers, w ostatnim czasie pozyskaliśmy aż 8 nowych umów. W centrum już działa m.in. HalfPrice oraz Media Expert, a niebawem też New Balance i Smoke Shop. Natomiast w nowej części galerii można zrobić zakupy w sklepie Action. W tej samej części, po jej oficjalnym otwarciu, pojawi się też Bel-Pol oraz mające aż 2,3 tys. m kw. Multikino. To ostatnie zadebiutuje na Śląsku w nowym koncepcie. Także Gemini Park Tarnów zyskało wiele nowości. Dzięki rekomercjalizacji i wydzieleniu nowej powierzchni, ofertę wzbogacono już o sklepy PUMA, Lee Cooper, kaes, Homla, a na początku listopada też o HalfPrice. Nowościami wypełnia się także Gemini Park Bielsko-Biała. Ostatnie miesiące przyniosły tu aż 7 nowych najemców, w tym AIKO Face & Body Zone, New York Pizza Department, SFD czy Dom Snu. Na otwarcie czeka także nowy koncept IKEA, który bielską galerię wybrał na swój lokalny debiut.