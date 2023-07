Lecą kolejna pozwy. Tym razem H&M pozywa Shein

Shein ma kolejne kłopoty w sądzie

Początkowo H&M przygotowywało pozew już w 2021 roku, kiedy Shein był jeszcze mało znany na międzynarodowej arenie. Jednak sprawę ujawniono dopiero na rozprawie sądowej, gdzie H&M przedstawił zdjęcia produktów rzekomo skopiowanych przez Shein. Firma potwierdziła teraz publicznie pozew, a rzecznik H&M stwierdził, że Shein wielokrotnie naruszył ich prawa do projektów.

Shein znane z "ultra szybkiej mody"

Shein zdobył ogromną popularność dzięki konceptowi "ultra szybkiej mody", który polega na szybkim reagowaniu na aktualne trendy w modzie i kopiowaniu ich w mniej lub bardziej otwarty sposób. W ostatnich latach firma z Chin znacząco rozszerzyła swoją działalność na międzynarodowe rynki, w tym na rynek USA w maju 2023 roku. Jednak taki sposób działania spotyka się z krytyką konkurencji i wywołuje spory prawne, jak w przypadku obecnej sprawy z H&M.

Shein w konflikcie z Temu

Nie jest to pierwszy raz, gdy Shein staje przed sądem. W Stanach Zjednoczonych toczy się również spór z innym dostawcą, Temu, który oskarża Shein o wpływanie na firmy kurierskie, aby nie współpracowały z nimi. Temu oskarża Shein także o używanie gróźb, zastraszania i fałszywych oskarżeń, co wywołuje kolejne kwestie prawne. Ponadto, firma Shein była krytykowana za złe warunki pracy, co wzbudza kontrowersje wobec jej ogromnej wartości rynkowej, oszacowanej na ponad 100 miliardów dolarów.

Wszystkie te spory prawne i kontrowersje nie powstrzymały jednak rozwoju Shein, który nadal zdobywa popularność, szczególnie wśród młodych ludzi, i ekspansję na międzynarodowe rynki.