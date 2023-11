Legendarna woda kolońska notuje rekordowe wyniki sprzedaży

Zapach wody kolońskiej Prastara

Kompozycję zapachową wody kolońskiej Prastara opracowano na podstawie łacińskiego manuskryptu znalezionego w latach 50-tych w archiwum przedwojennej firmy PIXIN. Pierwowzór nuty zapachowej stworzył w 1682r Jean Paul Feminis, nadworny chemik Ludwika XIV.

Kosmetyk wraca na rynek po wielu latach przerwy – woda była produkowana przez Miraculum przez kilkadziesiąt lat w XX wieku. Spółka oprócz wznowienia produkcji odświeżyła wizerunek marki i spodziewa się, że produkt szybko zyska uznanie wśród klientów – szczególnie w środowisku barberskim.

W październiku 2023 r. firma kosmetyczna notowana na Głównym Rynku GPW wypracowała ponad 5 mln przychodów – jest to o 8 proc. więcej w ujęciu r/r. Narastająco, do końca października 2023 r. spółka osiągnęła 40,2 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. Spółka skupia w swoim portfolio 12 marek: Miraculum, PRASTARA, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.