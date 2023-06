Leroy Merlin: Akcje pracownicze dają poczucie pracy "na swoim"

- Pamiętam jak w 1996 roku otwieraliśmy pierwszy sklep w Piasecznie. Mimo trudności po drodze, zawsze wychodziliśmy wzmocnieni, bo bez wątpienia naszą siłą są ludzie, ich proaktywna postawa i możliwość wpływu na swój rozwój. Prawie 90% pracowników Leroy Merlin Polska jest akcjonariuszami przedsiębiorstwa i każdy z nich ma poczucie, że pracuje “na swoim”. Akcjonariat pracowniczy to bardzo dobra forma budowania zaangażowania pracowników ale też doskonała forma gromadzenia kapitału na przyszłość - mówi Krzysztof Kordulewski, dyrektor generalny Leroy Merlin Polska, który pracuje w firmie od początku.

W ciągu 27 lat na rynku budowlano-dekoracyjnym i handlu detalicznego wiele się zmieniło - m.in. od ewolucji potrzeb i postaw klientów, przez rozwój cyfrowych technologii po automatyzację procesów sprzedażowych i integrację kanałów sprzedaży. Dla Leroy Merlin Polska to okres dynamicznego rozwoju biznesowego. Od ponad ćwierć wieku firma wdraża wiele kompleksowych udogodnień i wyznacza trendy dla całej branży DIY.

• W 2009 roku uruchomienie programu lojalnościowego dla klientów indywidualnych, a w 2010 dla prowadzących firmę - obecnie jest zarejestrowanych 3 miliony kont w Klubie DOM i Klubie PRO.

• W 2011 roku wprowadzenie kas samoobsługowych w sklepach.

• Od 2015 roku dostęp do usług projektowania kuchni i łazienek w specjalnych strefach inspiracji.

• Od 2016 roku możliwość wejścia do sklepów z czworonogiem.

• Od 2017 roku udostępnienie każdemu pracownikowi służbowego smartfonu z dostępem m.in. do aplikacji sprzedażowych i poprawiających współpracę.

• W 2021 roku oddanie do użytku pierwszych szybkomatów przy 10 sklepach, obecnie jest ich już 77.

• W 2022 roku wprowadzenie kompleksowego rozwiązania dla wykonawców i klientów, którzy korzystają z tzw. preferencyjnej stawki zakupowej VAT 8%, co jest możliwe w przypadku połączenia zakupu produktu z montażem.

• W 2023 roku rozszerzenie oferty o meble na wymiar (biurowe, pokojowe, łazienkowe) we współpracy z firmą Meble.pl S.A.

- Niezmiennie wspieramy naszych klientów na każdym etapie prac związanych z budową, remontem czy odświeżaniem domu - od inspiracji, przez doradztwo i projektowanie po specjalistyczne usługi. Ciągle się rozwijamy, dopasowywujemy do zmieniającego się rynku i potrzeb kupujących, stawiamy na kompleksowość, dostępność ale także fachowe doradztwo. To nas wyróżnia na rynku DIY i motywuje do ciągłego dbania o satysfakcję i pozytywne doświadczenia naszych klientów - podsumowuje Krzysztof Kordulewski.