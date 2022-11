Leroy Merlin otwiera kolejne sklepy w Krakowie i Warszawie (zdjęcia)

Powierzchnia sprzedaży nowego marketu budowlano-dekoracyjnego będzie wynosiła 10 tys. mkw. W obiekcie dla klientów będzie dostępnych od ręki około 35 tys. produktów do budowy, remontu i dekoracji domu oraz aranżacji ogrodu, a także usługi takie jak: projektowanie, transport czy montaż.

Sklep zatrudni ok. 140 pracowników. Mogą oni liczyć na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, premie kwartalne, służbowy smartfon z dostępem do aplikacji sprzedażowych, z którego można korzystać również w celach prywatnych po godzinach pracy, a także pakiet benefitów takich jak prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenie na życie. Dodatkowo każdy pracownik może dołączyć do akcjonariatu pracowniczego i stać się współwłaścicielem przedsiębiorstwa ADEO, do którego należy Leroy Merlin Polska.

Leroy Melin Kraków Bunscha, fot. mat. pras.

Leroy Melin Kraków Bunscha, fot. mat. pras.

Leroy Melin Kraków Bunscha, fot. mat. pras.

Leroy Merlin Kraków Bunscha, fot. mat. pras.

Leroy Merlin po Tesco w Warszawie

Nowy sklep, o powierzchni handlowej blisko 15 tys. mkw., powstanie przy ulicy Połczyńskiej 121, w byłym obiekcie Tesco. Będzie to jedenasty sklep Leroy Merlin w aglomeracji warszawskiej, jeden z największych tego typu obiektów w okolicy. W sklepie klienci będą mieli dostęp do ponad 40 tys. mkw. produktów potrzebnych do budowy, remontu i dekoracji domu oraz aranżacji ogrodu. Będzie można również skorzystać z profesjonalnej strefy inspiracji i strefy projektowej, gdzie doświadczeni projektanci przygotują projekt kuchni, łazienki czy innego pomieszczenia.