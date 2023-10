Leroy Merlin otwiera pierwszy sklep w Koszalinie i szuka pracowników (zdjęcia)

Nowy sklep w Koszalinie będzie 79. obiektem Leroy Merlin w Polsce i 5. w województwie zachodniopomorskim, obok jednego sklepu tej sieci w Kołobrzegu i trzech w Szczecinie. Obecnie trwa budowa koszalińskiego marketu, zgodnie ze standardami Leroy Merlin oraz rekrutacja pracowników. Zakończenie prac budowlano-wykończeniowych jest zaplanowane na początek drugiego kwartału 2024 roku.

Przygotowania do otwarcia Leroy Merlin Koszalin

Nowo powstający sklep będzie częścią największego i najnowocześniejszego w regionie kompleksu handlowego Koszalin Power Center, który znajduje się bezpośrednio przy węźle drogi ekspresowej S6, łączącej Szczecin z Trójmiastem. Ta wyjątkowa lokalizacja oraz ponad 300 miejsc parkingowych dedykowanych dla sklepu Leroy Merlin zapewnią dogodny dojazd dla klientów z różnych zakątków regionu.

Po otwarciu obiektu Leroy Merlin, klienci będą mogli skorzystać z szerokiej oferty produktów do budowy, remontu i dekoracji domu oraz ogrodu, jak i usług, w tym projektowania i montażu. Na szczególne wyróżnienie zasługuje nowoczesna strefa projektowania z ekspozycjami kuchni, łazienek, i garderób, która będzie specjalnie wyeksponowana od razu przy wejściu do sklepu.

- To będzie największy w regionie hipermarket budowlano-remontowy i do tego w odmienionej koncepcji aranżacyjnej. Przygotowujemy dla naszych klientów wiele kompleksowych rozwiązań produktowo-usługowych, potrzebnych podczas budowy, remontu czy urządzania domu, mieszkania, a także ogrodu. Jesteśmy w trakcie budowy sklepu, planowania działań lokalnych, a także w procesie rekrutacji. Kompletujemy zespół najlepszych fachowców, otwartych na klienta i współpracę w zespole. Zapraszam do zapoznania się z ofertami na naszej stronie - podkreśla Bartosz Leszczyński, dyrektor sklepu Leroy Merlin Koszalin, który półtora roku temu otwierał też sklep sieci w Kołobrzegu.

Rekrutacja Leroy Merlin w Polsce trwa

Do Leroy Merlin Koszalin poszukiwane są osoby chętne do współtworzenia nowego miejsca pracy w największym w okolicy sklepie. Aby wziąć udział w rekrutacji i dołączyć do koszalińskiego zespołu można aplikować w kilku prostych krokach za pośrednictwem strony www.kariera.leroymerlin.pl, gdzie na bieżąco publikowane są ogłoszenia o pracę.

Leroy Merlin Polska tworzy stabilne warunki zatrudnienia, gdzie każdy pracownik może liczyć na umowę o pracę, a także dodatkowe benefity, takie jak: premia kwartalna, akcjonariat pracowniczy, służbowy smartfon, również do korzystania w celach prywatnych, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, kafeteria Worksmile, dostęp do platformy językowej eTutor oraz wellbeingowej Mindgram.

Sklep Leroy Merlin częścią Koszalin Power Center

Koszalin Power Center to obiekt w formule regionalnego parku handlowego, który obejmie swym zasięgiem Koszalin oraz otaczający region. Projekt realizowany jest przez Acteeum Group wspólnie z Falcon Investment Management, we współpracy z Leroy Merlin oraz Agata Meble. Koszalińskie Power Center na łącznej powierzchni 38 tys. m2 zaoferuje ponad 30 sklepów, przestronny parking na ok. 1100 pojazdów, restaurację drive-thru, stację paliw, a także możliwość ładowania samochodów elektrycznych. Swoją formułą architektoniczną, doborem znanych i lubianych marek oraz doskonałym skomunikowaniem już teraz na trwale wpisuje się w krajobraz handlowy Koszalina i okolicy.

Leroy Merlin to francuska sieć sklepów budowlano-dekoracyjnych (Do it yourself - DIY). Swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 1994 roku, a 2 lata później miało miejsce otwarcie pierwszego sklepu w Piasecznie pod Warszawą. Obecnie na polskim rynku działa 78 sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w niemal każdym województwie oraz sklep internetowy.