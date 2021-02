Leroy Merlin otwiera sklep w Kutnie. Szuka ponad 100 pracowników

fot. materiały prasowe

W drugiej połowie 2021 roku w Kutnie zostanie otwarty sklep Leroy Merlin. Nowy sklep o powierzchni blisko 7,500 m2 powstanie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 72.

Będzie to największy w powiecie sklep dla domu i ogrodu, w którym klienci będą mieli dostęp do ponad 36 000 dostępnych od ręki produktów potrzebnych do budowy, remontu i dekoracji domu oraz aranżacji ogrodu. Do dyspozycji klientów będzie 300 miejsc parkingowych, w tym miejsca dostosowane dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi.

- Rozpoczynamy rekrutację do nowo powstającego sklepu, który łącznie będzie zatrudniać 102 pracowników. Poszukujemy koordynatorów ds. logistyki sklepu, koordynatorów ds. sprzedaży, koordynatorów kas, doradców klienta, logistyków i magazynierów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w największym w okolicy sklepie dla domu i ogrodu i zachęcamy do dołączenia do najlepszego zespołu. Informacje o aktualnych rekrutacjach dostępne są na stronie www.kariera.leroymerlin.pl. Dołączając do naszej firmy każdy pracownik może liczyć na stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz szansę na rozwój zawodowy i zdobywanie nowych doświadczeń. Atutem pracy w Leroy Merlin jest szeroki pakiet benefitów, obejmujących m.in. darmową opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie, służbowy smartfon z możliwością wykorzystania telefonu w celach prywatnych czy możliwość otrzymania premii kwartalnych. Dodatkowo pracownicy mają możliwość stania się akcjonariuszami przedsiębiorstwa, co stanowi formę długoterminowego oszczędzania i jest zabezpieczeniem na przyszłość - zachęca sieć.