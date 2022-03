Leroy Merlin Polska: W pełni solidaryzujemy się z mieszkańcami Ukrainy. Będziemy im pomagać

Poprosiliśmy sieć Leroy Merlin o skomentowanie obecnej sytuacji sieci i doniesień o nawoływanie do bojkotu firmy.

Poniżej publikujemy oświadczenie sieci Leroy Merlin Polska:

" Szanowni Państwo,

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci obrazami zniszczeń dokonanych w miastach ukraińskich i tragedii ludzkich wynikających z tej wojny. Wczoraj do tych scen doszedł obraz zbombardowanego sklepu Leroy Merlin w Kijowie. Zginął w nim ochroniarz centrum handlowego. Wręcz brakuje wystarczająco mocnych słów na wyrażenie potępienia całej tej brutalności stosowanej od 24 lutego w Ukrainie. A jednocześnie mamy ogromne współczucie dla wszystkich ofiar tej wojny.

To mobilizuje nas w Leroy Merlin Polska do jeszcze większego wzmożenia wysiłków na rzecz pomocy naszym kolegom i koleżankom z Ukrainy a także tysiącom uchodźców. Już od początku działań wojennych rozpoczęliśmy akcję sprowadzania do Polski pracowników Leroy Merlin Ukraina i ich rodzin. W naszej warszawskiej centrali koordynujemy tę akcję w stałym codziennym kontakcie z pracownikami Leroy Merlin w Ukrainie. W wyniku tych działań do dziś udało się zapewnić bezpieczne schronienie w Polsce dla ponad 300 osób związanych z naszą firmą i ich rodzin.

W pomoc tysiącom uchodźcom z Ukrainy nie związanym z Leroy Merlin zaangażowały się też setki pracowników polskiego oddziału firmy. Przyjmujemy uchodźców do naszych domów, wozimy pomoc rzeczową na granicę, przeznaczyliśmy jako Leroy Merlin Polska poważne środki finansowe na pomoc kierowaną potrzebującym bezpośrednio i poprzez zajmujące się tym profesjonalnie różne organizacje pozarządowe.

Ponadto w Polsce uruchomiliśmy Biuro Leroy Merlin Ukraina, które koordynuje działania ukraińskiego oddziału naszej sieci.

Jako pracownicy Leroy Merlin Polska, od osób pracujących w sklepach po Zarząd, w pełni solidaryzujemy się z mieszkańcami Ukrainy. Nasze serca – tak jak całego polskiego społeczeństwa – są po stronie pokrzywdzonych przez tę wojnę. Będziemy im pomagać. Będziemy zwiększać nasze zaangażowanie. I będziemy żyć w nadziei, że ta wojna się jak najszybciej skończy.

W imieniu Zarządu Leroy Merlin Polska

Krzysztof Kordulewski"