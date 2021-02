Leroy Merlin remontuje sklep po Tesco w Bydgoszczy. Trwa rekrutacja pracowników

fot. materiały prasowe

W 2021 roku w Bydgoszczy przy rondzie Toruńskim zostanie otwarty drugi w mieście sklep Leroy Merlin. Wcześniej w tej lokalizacji działał sklep Tesco.

Nowy sklep, o powierzchni blisko 11 000 mkw., będzie mieścił się w pasażu handlowym przy ul. Toruńskiej 101, tuż przy zjeździe z Drogi Krajowej 5. Obecnie trwa dostosowywanie obiektu do standardów Leroy Merlin Polska. Po zakończeniu przebudowy, klienci nowego sklepu zyskają dostęp do oferty ponad 42 000 produktów z zakresu dekoracji, remontu i budowy domu oraz do inspiracyjnej strefy projektowej. Dla klientów dostępnych będzie prawie 1000 miejsc parkingowych na parkingu podziemnym.

“W dzisiejszym świecie liczy się szybkość i łatwość dotarcia do niezbędnych produktów i usług, dlatego takim zainteresowaniem cieszą się między innymi sklepy internetowe. Jednak na samym końcu procesu decyzyjnego, związanego z tak ważnym dla nas miejscem jakim jest dom, mieszkanie czy ogród, każdy z nas chce mieć możliwość zobaczyć jak to czego szukamy wygląda w rzeczywistości i móc to zakupić ,,od ręki”. Liczą się również pomysły, inspiracje i kompetencje doradców, którzy mogą rozwiać wątpliwości odnośnie zastosowania danego produktu. To wszystko znaleźć będzie można w naszym nowym sklepie, wyróżniającym się m.in. unikalną strefą projektową, gdzie klienci będą mogli również skorzystać z usług profesjonalnych projektantów wnętrz, którzy pomogą w zaprojektowaniu kuchni, łazienki czy salonu marzeń.” – podsumowuje Czesław Pranczk, Dyrektor Sklepu.

“Obecnie trwa rekrutacja do naszego nowo powstającego sklepu, w którym zatrudnienie znajdzie 160 pracowników. Poszukujemy osób na stanowiska Doradców Klienta m.in. na takie działy jak dział Budowlany, dział Drzewny, dział Sanitarny, dział Płytek Ceramicznych oraz na stanowiska magazynierów/logistyków. Zapraszam wszystkich zainteresowanych pracą w wyjątkowej przestrzeni handlowej, aby dołączyć do naszego najlepszego zespołu.” – dodaje Czesław Pranczk.