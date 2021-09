Leroy Merlin szuka kasjerów

W Kołobrzegu, niedaleko wsi Budzistowo, trwa budowa nowego sklepu sieci Leroy Merlin. Obecne prace są na etapie przygotowywania budynku zgodnie ze standardami sieci.

-Nasza sieć zorientowana jest na człowieka – zarówno klienta, jak i pracownika. Każda nowo zatrudniona osoba ma zapewniony szereg szkoleń produktowych oraz z obsługi klienta, przygotowujących ją do pełnienia danej funkcji. Zespół odbywa również praktyki w jednym z działających sklepów sieci, żeby sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Dzielenie się wiedzą należy do filarów naszej kultury organizacyjnej, podobnie jak bezpieczeństwo. Zależy nam na tym, aby wszyscy czuli się tutaj dobrze i pewnie, dlatego postanowiliśmy zainstalować w sklepie zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny (AED – automated external defibrillator) – to drugie w całym Kołobrzegu urządzenie bardzo przydatne w udzielaniu pierwszej pomocy. Aparat za pomocą poleceń głosowych prowadzi każdego, niezależnie od tego, czy ma wykształcenie medyczne czy nie, przez procedurę bezpiecznej defibrylacji. Mimo, że AED znacznie ułatwia udzielenie pierwszej pomocy oraz podnosi szanse poszkodowanego na przeżycie, to same urządzenia są jeszcze mało popularne, dlatego tym bardziej cieszymy się, że jedno z nich znajdzie się w naszym sklepie w Kołobrzegu. – mówi Bartosz Leszczyński, dyrektor sklepu.