Leroy Merlin szuka ludzi do pracy. Oferuje m.in. pożyczkę na kupno mieszkania i smartfon

Ruszyła rekrutacja pracowników do sklepu Leroy Merlin w Kołobrzegu; fot. materiały prasowe

W nowo powstającym sklepie Leroy Merlin zlokalizowanym w Kołobrzegu, niedaleko wsi Budzistowo, ruszyła już rekrutacja na stanowiska doradcy klienta, logistyka i magazyniera. Pracę w tym sklepie może znaleźć ponad 100 osób. Aby pozyskać zainteresowani pracowników, sieć oferuje niecodzienne benefity.

Leroy Merlin Polska to przedsiębiorstwo działające w Polsce od ponad 25 lat i zatrudniające 13 000 pracowników w ponad 70 lokalizacjach. Aby wziąć udział w rekrutacji i dołączyć do zespołu należy aplikować pośrednictwem strony www.kariera.leroymerlin.pl, gdzie na bieżąco publikowane są ogłoszenia o pracę oraz informacje o firmie.

Niecodzienne benefity

- Leroy Merlin Polska tworzy stabilne warunki zatrudnienia, gdzie każdy pracownik może liczyć na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, premię kwartalną oraz możliwość włączenia się w akcjonariat pracowniczy, dzięki któremu może stać się współwłaścicielem firmy i oszczędzać na przyszłość. Dodatkowo, mamy do dyspozycji szeroki pakiet benefitów, do których należy prywatna opieka medyczna oraz ubezpieczenie na życie. Dajemy również możliwość nauki języka angielskiego i/lub niemieckiego poprzez platformę eTutor, dla każdego pracownika oraz dwóch wybranych przez niego osób. Osoby lubiące aktywnie spędzać czas mogą skorzystać z dofinansowania do karty Multisport. Pracownicy, o stażu pracy powyżej dwóch lat, mogą uzyskać pożyczkę na kupno swojego pierwszego mieszkania z niskim oprocentowaniem oraz rabat na termomodernizację domu. Praca w Leroy Merlin to również dostęp do nowoczesnych narzędzi pracy i komunikacji, szerokiego pakietu szkoleń oraz licznych programów rozwojowych. Każdy z pracowników otrzyma smartfon do użytku służbowego i prywatnego - zachwala firma.

Doświadczenie w branży nie jest wymagane

- Moją ambicją jest stworzenie zespołu, który działając w doskonałej atmosferze będzie miał pozytywny wpływ na realizację potrzeb klientów w zakresie produktów i usług dla domu i ogrodu, budowanie przyjaznego miejsca pracy oraz zmianę na lepsze naszego najbliższego otoczenia. Do swojego zespołu poszukuję osób otwartych i lubiących kontakt z drugim człowiekiem. Nie wymagam doświadczenia w branży, bo każdy nowy pracownik może liczyć na rozbudowany pakiet szkoleń wdrożeniowych i unikalny program stażowy, przygotowujący do pracy na danym stanowisku. Zapraszam wszystkie chętne osoby, które chcą rozpocząć nową przygodę w swoim życiu do aplikowania i dołączenia do mojego zespołu w Kołobrzegu – mówi Bartosz Leszczyński, dyrektor sklepu Leroy Merlin Kołobrzeg.

Sieć marketów budowlanych Leroy Merlin rozwija się na naszym rynku w bardzo szybkim tempie. Detalista korzysta z atrakcyjnych lokalizacji po marketach Tesco i covidowego boomu na inwestycje Polaków w domowe remonty.

Firma Leroy Merlin nie złożyła jeszcze raportu finansowego za 2020 r., więc nie znamy jej wyników. 2019 r. detalista zakończył zyskiem w wysokości 238 417 000 zł. 130 000 000 przeznaczono na dywidendę, a pozostałą część na kapitał zapasowy. Zysk za 2018 r. to 215 492 840 zł.

Pierwszy sklep w Polsce otwarto w 1996 roku w Piasecznie pod Warszawą.