Leroy Merlin w miejscu Tesco w Głogowie. Rusza rekrutacja pracowników

Nowa inwestycja Leroy Merlin to 120 nowych miejsc pracy.

Firma zaprasza do udziału w rekrutacji na stronie kariera.leroymerlin.pl.

Market budowlany zamiast sklepu Tesco

Nowy sklep Leroy Merlin w Głogowie będzie dogodnie zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 15 w miejscu dawnego obiektu handlowego Tesco. Planowana powierzchnia sklepu to około 10 000 m.kw. Dla zmotoryzowanych klientów dostępnych będzie 438 miejsc parkingowych, w tym również dedykowane miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dla rowerzystów przewidziane są dedykowane stojaki rowerowe.

Obecnie trwa dostosowywanie obiektu do standardów Leroy Merlin Polska oraz prace modernizacyjne. Po zakończeniu przebudowy, klienci głogowskiego sklepu będą mieć dostęp od ręki do 30 000 produktów dla domu i ogrodu, licznych usług, m.in montażu, szycia, stolarskich czy transportu oraz inspiracji w strefach projektowych, uwzględniających potrzeby mieszkańców regionu.

Rusza rekrutacja

W najbliższych dniach rozpocznie się rekrutacja do nowego zespołu. Osoby chętne do pracy w Leroy Merlin mogą liczyć na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, rozwój zawodowy i zdobywanie nowych doświadczeń. Każdy pracownik w ramach pakietu benefitów otrzymuje, między innymi, służbowy smartfon z możliwością wykorzystania w celach prywatnych, szansę na premie kwartalne czy darmową opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie. Dodatkowo osoby zatrudnione mają możliwość dołączenia do akcjonariatu pracowniczego, dzięki któremu mogą stać się współwłaścicielami firmy.

Leroy Merlin dynamicznie się rozwija na polskim rynku od 25 lat, kiedy to pierwszy sklep został otwarty w Piasecznie pod Warszawą. Obecnie w Polsce działa 71 sklepów stacjonarnych i sklep internetowy www.leroymerlin.pl. Otwarcie marketu Leroy Merlin w Głogowie zaplanowane jest na drugą połowę 2022 roku.