Leroy Merlin zatrudni praktykantów

Pierwsza praca - włącz zielone w sklepach Leroy Merlin Polska

Nowy program praktyk w ramach projektu Pierwsza Praca - włącz zielone to szansa dla uczniów szkół średnich na poznanie pracy na różnych stanowiskach w 78 sklepach Leroy Merlin.

Podczas praktyk, uczniowie zdobędą wiedzę oraz umiejętności potrzebne na stanowiskach: doradca klienta, kasjer oraz logistyk sklepu. Poza specjalnie przygotowanymi e-learningami, podnoszącymi poziom wiedzy, będą mieli także możliwość rozwijania umiejętności w czasie samodzielnego wykonywania zadań, pod okiem swoich opiekunów.

Leroy Merlin - Projekt Pierwsza Praca, fot. mat. pras.

Na praktyki do sklepów mogą zgłosić się uczniowie ze szkół średnich, które podpiszą umowę z Leroy Merlin Polska. W programie mogą uczestniczyć także uczniowie niepełnoletni.

Co czeka praktykantów w Leroy Merlin Polska?

Każdy z praktykantów swoją przygodę w sklepie Leroy Merlin Polska zacznie od szkolenia BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) i ppoż (przepisy przeciwpożarowe) oraz instruktażu stanowiskowego. Na start uczniowie zostaną wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, sprzęt potrzebny do pracy oraz specjalny pakiet powitalny. Z kolei na zakończenie praktyk otrzymają dyplom i kartę podarunkową do Leroy Merlin o wartości do 500 zł. Wyróżniający się praktykanci zostaną także nagrodzeni zawodowymi referencjami.

Osoby uczestniczące w praktykach zdobędą praktyczne informacje dotyczące: standardów obsługi klienta; przyjęcia towarów do sklepów LM,; zatowarowania sklepu, adresowania towaru; gospodarowania odpadami; obsługi szybkomatu; obsługi wózka paletowego; obsługi skanera; skanowania cen; drukowania cen i plakatów; “fejsowania” towarów - ABC; przyjmowania zwrotu towaru/reklamacji od klienta; programów lojalnościowych.

Dlaczego warto zgłosić się na praktyki w Leroy Merlin?

Pierwsza praca - włącz zielone w Leroy Merlin to nie tylko praktyki, to możliwość pewnego startu w dorosłe życie.

- Do tej pory zapraszaliśmy uczniów na praktyki, jednak w każdym sklepie proces ten wyglądał nieco inaczej. W ramach projektu “Pierwsza praca - włącz zielone” udało nam się opracować kompleksowy program z najlepszymi rozwiązaniami dla wszystkich uczniów zainteresowanych poznaniem zawodów w naszych sklepach. Mamy nadzieję, że program ten będzie dla uczniów ciekawym początkiem ich drogi zawodowej, dzięki możliwości zatrudnienia w przyszłości w Leroy Merlin - powiedziała Magdalena Kołodziejska, rzeczniczka prasowa Leroy Merlin Polska.

W myśl hasła przewodniego projektu ,,od praktykanta do pracownika” Leroy Merlin Polska umożliwia zatrudnienie wyróżniających się praktykantów po uzyskaniu tytułu absolwenta szkoły na stanowiskach: młodszy doradca klienta, młodszy kasjer oraz młodszy logistyk sklepu.

Jak się zgłosić na praktyki do Leroy Merlin?

Więcej szczegółów i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie: https://kariera.leroymerlin.pl/praktyki-staze.html. Można również skontaktować się bezpośrednio z kierownikiem zasobów ludzkich w najbliższym sklepie Leroy Merlin Polska.