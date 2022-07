Less Box - sieć future second handów

Grupa LESS_ po ogłoszonym w styczniu wzmocnieniu menedżerskim zaprezentowała długoterminową strategię zakładającą rozwój kolejnych linii biznesowych, i jak podkreślają jej twórcy, skalowanie biznesu w oparciu o megatrendy związane z ekologią i gospodarką cyrkularną. Grupa podkreśla, że wdrożenie nowej strategii, razem z planowaną zmianą nazwy giełdowej spółki na LESS SA, to nowy rozdział rozwoju całego projektu. Cztery wchodzące w skład Grupy marki: LESS_APP, LESS.BOX, LESS.STORE i LESS.BIKE stworzą spójny ekosystem.

– Budujemy zupełnie nowe doświadczenia wokół przedmiotów używanych – tak dla osób chcących je sprzedawać, jak i dla kupujących. Jeśli jako społeczeństwo nauczymy się dbać o przedmioty codziennego użytku, będą one służyły całej społeczności dłużej, a tym samym zmniejszymy produkcję nowych – mówi Mateusz Oleksiuk, CEO LESS_ oraz Groclin SA. Jak dodaje, LESS_ opracował innowacyjny rynkowo koncept. Łączy w nim sprzedaż online z siecią sklepów stacjonarnych LESS.STORE, pozyskując do oferty wysokiej jakości przedmioty – nie tylko od osób prywatnych, ale i od firm oraz fundacji.

Ideą LESS.BOX jest ułatwienie użytkownikom sprzedaży i wyręczanie ich w przygotowaniu ubrań, zrobieniu zdjęć, stworzeniu opisów, zamieszczeniu ogłoszenia czy kontaktach z kupującym i odpowiadaniu na pytania. LESS.BOX chce odbierać przedmioty bezpośrednio od użytkowników, a po szybkiej wycenie płacić im lub wskazanym przez klientów LESS.BOX fundacjom charytatywnym od razu. LESS_ chce pozyskiwać jakościowe produkty – na sztuki, a nie kilogramy. Pomysłodawcy wierzą, że dzięki takiemu rozwiązaniu klienci chętniej i częściej będą korzystać z możliwości pozbycia się nieużywanych rzeczy. LESS.BOX do pozyskiwania od klientów przedmiotów wykorzysta kilka kanałów, m.in. wypełnienie zamieszczonego na stronie internetowej formularza i przekazanie przez użytkowników niepotrzebnych produktów kurierowi oraz innowacyjny model zbierania „less boxów” z wykorzystaniem elektrycznych samochodów dostawczych – „mobilnych kontenerów” – w określonych terminach i miejscach czekających na osoby korzystające z usługi.

– Pomysłów na „wydłużanie” życia ubraniom nam nie brakuje. Zaangażowanie się w ideę LESS.BOX zaproponowaliśmy też firmom i fundacjom, co zostało bardzo pozytywnie przyjęte – zaznacza Wojciech Paczka, wiceprezes zarządu Groclin SA, odpowiedzialny w LESS_ za wdrożenie nowej strategii i rozwój nowych marek.



LESS.STORE, czyli future second hand

Ideę sprzedaży internetowej i stacjonarnej łączyć ma LESS.STORE. Strategia Grupy zakłada, że sklep online powstanie jeszcze w pierwszym kwartale 2022 r. W kolejnym kwartale ruszyć mają pierwsze sklepy stacjonarne. W lutym br. działalność rozpoczęła sortownia LESS_, ma ona stanowić centrum logistyczne dla e-sklepu i sklepów stacjonarnych oraz być miejscem, do którego spływają wszystkie odebranie od klientów przedmioty. Rozpakowywanie przekazanych przez użytkowników paczek będzie monitorowane, przedmioty wyceniane zaraz po dotarciu do sortowni, a w niedalekiej przyszłości od razu automatycznie fotografowane i dodawane do oferty sklepu online.

– Chcemy stworzyć pojęcie „second hand” na nowo. Nasz cel zakłada sprzedaż rzeczy używanych, ale LESS.STORE ma być zupełnie nowym doświadczeniem dla klientów. Pierwszą grupę stanowią osoby już chętnie kupujące produkty w sklepach z używaną odzieżą. Dla nich LESS.STORE ma być szansą na dokonanie zakupów jakościowych produktów w dużo lepszych warunkach, niż dotychczas. Drugą grupą są osoby do tej pory omijające tego typu sklepy i kupujące m.in. w dużych sieciówkach. Chcemy przekonywać ich do zmiany podejścia i nawyków – to trend dobrze widoczny już w Europie Zachodniej – wyjaśnia Wojciech Paczka i dodaje, że do wejścia do LESS.STORE mają zachęcać nowoczesny, minimalistyczny design oraz ciekawa oferta, obejmująca używany, ale jakościowy asortyment. – Na wieszakach w ramach specjalnych akcji będą też ubrania od zapraszanych przez nas do współpracy influencerów, którzy LESS_ wspierają od początku istnienia. – dodaje Wojciech Paczka.

LESS.STORES będą otwierane w atrakcyjnych lokalizacjach przy ulicach największych polskich miast, ale również w mniejszych miejscowościach, gdzie widać duży potencjał rynku przedmiotów używanych. W planach spółki są też przejęcia innych sklepów typu second hand, bo LESS_ ma ambicje, by w niedługim czasie skonsolidować ten rynek. Koncepcja LESS.STORE zakłada modułowy system wyposażenia sklepów, pozwalający na szybką ekspansję sieci przy zachowaniu jednolitego standardu. Na miejscu będzie można też oddać swoje przedmioty do „less boxów”.

Jednocześnie klienci będą mogli nadal korzystać z platformy LESS_APP. To przestrzeń, która w strategii Grupy ma należeć do użytkowników – bezpośrednio sprzedających i kupujących od siebie używane przedmioty. LESS_ skupi się na działaniach zwiększających ich aktywność oraz zaangażowanie, stale rozwijając bazę (obecnie jest ok. 850 tys.) klientów. – Potencjał jest naprawdę duży. W planach mamy optymalizację działania oraz zastosowanych funkcjonalności platformy – podkreśla Mateusz Oleksiuk.

Polska e-rowerowa

Z kolei LESS.BIKE celuje w objęcie pozycji lidera w kategorii miejskich rowerów elektrycznych w Polsce w ciągu najbliższych 3 lat.

– Prognozy Europejskiego Stowarzyszenia Rowerowego zapowiadają, że w całej Europie do 2025 r. sprzedanych zostanie 5 - 6 milionów rowerów elektrycznych, z czego 70 proc. zostanie wyprodukowanych w Europie. Nasz plan zakłada, że w tym okresie sprzedaż LESS.BIKE osiągnie poziom do kilkudziesięciu tysięcy rowerów rocznie – komentuje Michał Seidel, CEO LESS.BIKE.

Spółka planuje wprowadzić do sprzedaży kilka modeli rowerów – obok najbardziej zaawansowanych technologicznie e-bike’ów z segmentu premium, będą to też produkty bardziej przystępne cenowo. Sprzedaż LESS.BIKE skoncentrowana będzie w kanale online, choć w planach jest także uruchomione punktów tradycyjnej sprzedaży w największych miastach w całej Polsce. Spółka podpisała pierwsze umowy z dostawcami komponentów, a pierwsze rowery będą w przedsprzedaży już w marcu br.

Grupa szybko i intensywnie rozbudowuje także swoje struktury. Obecnie zatrudnia ponad 30 osób w biurach w Poznaniu i we Wrocławiu. – W tej chwili mamy otwarte rekrutacje we wszystkich czterech projektach. Szukamy ludzi, którym bliskie będą nasze idee, co pozwoli nam już wspólnie realizować tak duży cyrkularny projekt – zaznacza Wojciech Paczka.