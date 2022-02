Less_ chce stworzyć sieć future second handów

Grupa LESS_ po ogłoszonym w styczniu wzmocnieniu menedżerskim zaprezentowała długoterminową strategię zakładającą rozwój kolejnych linii biznesowych, i jak podkreślają jej twórcy, skalowanie biznesu w oparciu o megatrendy związane z ekologią i gospodarką cyrkularną. Grupa podkreśla, że wdrożenie nowej strategii, razem z planowaną zmianą nazwy giełdowej spółki na LESS SA, to nowy rozdział rozwoju całego projektu. Cztery wchodzące w skład Grupy marki: LESS_APP, LESS.BOX, LESS.STORE i LESS.BIKE stworzą spójny ekosystem.

– Budujemy zupełnie nowe doświadczenia wokół przedmiotów używanych – tak dla osób chcących je sprzedawać, jak i dla kupujących. Jeśli jako społeczeństwo nauczymy się dbać o przedmioty codziennego użytku, będą one służyły całej społeczności dłużej, a tym samym zmniejszymy produkcję nowych – mówi Mateusz Oleksiuk, CEO LESS_ oraz Groclin SA. Jak dodaje, LESS_ opracował innowacyjny rynkowo koncept. Łączy w nim sprzedaż online z siecią sklepów stacjonarnych LESS.STORE, pozyskując do oferty wysokiej jakości przedmioty – nie tylko od osób prywatnych, ale i od firm oraz fundacji.

Ideą LESS.BOX jest ułatwienie użytkownikom sprzedaży i wyręczanie ich w przygotowaniu ubrań, zrobieniu zdjęć, stworzeniu opisów, zamieszczeniu ogłoszenia czy kontaktach z kupującym i odpowiadaniu na pytania. LESS.BOX chce odbierać przedmioty bezpośrednio od użytkowników, a po szybkiej wycenie płacić im lub wskazanym przez klientów LESS.BOX fundacjom charytatywnym od razu. LESS_ chce pozyskiwać jakościowe produkty – na sztuki, a nie kilogramy. Pomysłodawcy wierzą, że dzięki takiemu rozwiązaniu klienci chętniej i częściej będą korzystać z możliwości pozbycia się nieużywanych rzeczy. LESS.BOX do pozyskiwania od klientów przedmiotów wykorzysta kilka kanałów, m.in. wypełnienie zamieszczonego na stronie internetowej formularza i przekazanie przez użytkowników niepotrzebnych produktów kurierowi oraz innowacyjny model zbierania „less boxów” z wykorzystaniem elektrycznych samochodów dostawczych – „mobilnych kontenerów” – w określonych terminach i miejscach czekających na osoby korzystające z usługi.

– Pomysłów na „wydłużanie” życia ubraniom nam nie brakuje. Zaangażowanie się w ideę LESS.BOX zaproponowaliśmy też firmom i fundacjom, co zostało bardzo pozytywnie przyjęte – zaznacza Wojciech Paczka, wiceprezes zarządu Groclin SA, odpowiedzialny w LESS_ za wdrożenie nowej strategii i rozwój nowych marek.

Przeczytaj także: W centrum Warszawy powstanie ogromny sklep Adidas



LESS.STORE, czyli future second hand