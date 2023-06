Liczba aptek spada, ale obroty rosną. Dzięki inflacji i Ukraińcom

Wartość rynku aptecznego rośnie, mimo że od 5 lat obserwujemy spadek liczby aptek. Na koniec 2022 r. w Polsce funkcjonowało 12 824 aktywnych aptek, co oznacza, że na jedną placówkę przypadało 2945 mieszkańców. Pomimo spadku liczby czynnych aptek, wzrost sprzedaż na rynku aptecznym to efekt rosnących średnich cen sprzedaży oraz wolumenów sprzedanych leków.

Rynek apteczny na fali wznoszącej

Wzrost sprzedaży na rynku aptecznym o 6,8 mld zł pomiędzy 2021 r. a okresem 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. to efekt rosnących cen leków, a także wzrostu wolumenów sprzedaży oraz liczby klientów. Na taką sytuację złożyło się kilka czynników. Po pierwsze wybuch wojny w Ukrainie, która spowodowała napływ uchodźców oraz tzw. „efekt tłumu” (leki nabywane były na „zapas”).

Po drugie, przyjęcie w marcu 2022 r. specustawy, dzięki której większość obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. otrzymała prawo do świadczeń medycznych na zasadach podobnych do pozostałych osób objętych ubezpieczeniem w Polsce - według danych z NFZ do końca 2022 r. ponad 350 tys., pacjentów z Ukrainy skorzystało z polskiego systemu ochrony zdrowia, co przełożyło się na większą ilość wystawionych i zrealizowanych recept.

Po trzecie, trwająca w okresie analizy pandemia COVID-19 – w okresach największej liczby zachorowań (marzec, kwiecień i grudzień 2021 ) wartość sprzedaży istotnie wzrastała. Wpływ tego czynnika na rynek apteczny malał oczywiście wraz ze spadkiem liczby zachorowań (zachorowania na koronawirusa spadły o 2,3 mln między 2021 r. a okresem 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.

Rosną ceny i wolumeny

Wzrost sprzedaży na rynku aptecznym był efektem zarówno wzrostu średnich cen, jak i wzrostu wolumenu sprzedawanych leków. Wspomniany wcześniej wzrost sprzedaży w analizowanym okresie o 6,8 mld zł był napędzany głównie wzrostem średniej ceny leków, o 4 mld zł, na co wpływ miała szalejąca w ostatnich miesiącach inflacja. Średnia cena opakowania wzrosła z 24 zł w 2021 r. do 26 zł w okresie 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. Z kolei zwyżka sprzedawanych wolumenów dodała 2,7 mld zł do wzrostu sprzedaży na rynku aptecznym.

W samym 2022 r. wzrost sprzedaży wyniósł 5,5 mld zł i w równym stopniu był pochodną wzrostu cen leków, jak i ilości sprzedanych opakowań. Za wzrost liczby sprzedanych opakowań w 2022 r. odpowiadał wzrost liczby pacjentów dokonujących ich zakupu. Był on szczególnie widoczny od stycznia do maja 2022 r. jako rezultat napływu uchodźców z Ukrainy.

Dynamika segmentów rynku aptecznego

Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie oraz rosnąca inflacja wpłynęły na wzrost średnich cen na rynku aptecznym.

W okresie od 2021 r. do przedziału czasowego od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. nastąpił wzrost sprzedaży leków refundowanych (Rx) o 8%. To przede wszystkim efekt napływu ludności z Ukrainy w wyniku działań wojennych, co przełożyło się na wzrost liczby sprzedanych opakowań.

Średnia cena leków refundowanych nie wzrosła jednak istotnie ze względu na ceny regulowane przez NFZ. Sprzedaż produktów dostępnych bez recepty (OTC) również napędzał napływ uchodźców, który przełożył się na wzrost sprzedanych leków przeciwbólowych, czy artykułów opatrunkowych. Istotna okazała się także rosnąca inflacja, która wpłynęła na wzrost średniej ceny opakowania. 23% wzrost odnotowała sprzedaż leków nierefundowanych (non-Rx) – także w tym przypadku kluczowy okazał się napływu ludności z Ukrainy, a także pandemia COVID-19.