Limitowane kolekcje na 10. urodziny Answear.com

fot. urodziny Answear.com

Od polskiej multibrandowej platformy zakupowej po spółkę działającą w 7 krajach, która w styczniu 2021 r. wkroczyła na warszawską GPW - Answear.com świętuje 10. urodziny. Z tej okazji klienci mogą liczyć na limitowane kolekcje marek Hugo, Guess i answear.LAB stworzone na wyłączność sklepu oraz specjalny konkurs.

Pomysłodawcą marki jest Krzysztof Bajołek, który stworzył takie marki jak Mohito i House. Pierwsza polska multibrandowa platforma zakupowa oferowała około 100 światowych marek. Dziś strony Answear.com notują 11 milionów odwiedzin miesięcznie, a asortyment obejmuje ok. 95 tys. produktów ponad 350 brandów.

Na początku, w 2014 r. Answear wystartował w Czechach i na Słowacji. Rok później był już obecny na Ukrainie oraz w Rumunii. W 2016 r. wkroczył do Węgier, a w 2018 pojawił się w Bułgarii. Obecnie działa na 7 rynkach, choć nie ukrywa, że debiut w kolejnych krajach jest tylko kwestią czasu. Wszystkie zamówienia są realizowane z jednego centrum dystrybucyjnego firmy o powierzchni 40 tys. m2.



W maju z okazji 10. urodzin Answear.com przygotował dla swoich klientów promocje oraz konkurs, w którym nagrodą główną jest wyjazd o wartości 5000 zł. Na wyłączność sklepu limitowane kolekcje stworzyły marki premium: Hugo proponuje zestawy dresów, bluz i joggerów, z kolei Guess zaprojektował nowe wersje kultowych T-shirtów – pojawiają się na nich nazwy stolic krajów, w których działa Answear. Projekty przygotowała również marka własna answear.LAB. Kolekcja Dare to Dream sygnowana jest przez Paulinę Krupińską. Wszystkie urodzinowe atrakcje czekają na klientów Answear.com do 16 maja.