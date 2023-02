Linia do pielęgnacji cery Your CARE by Your KAYA

Minimalistyczna linia Your CARE by Your KAYA to nowość na rynku kosmetyków, skierowana zwłaszcza do osób, które czują się przytłoczone ilością produktów na swojej półce. Ta seria udowadnia, że uproszczenie rutyny może iść w parze z efektami i nie wymaga pominięcia etapu oczyszczania, nawilżania, eksfoliacji, ani odżywiania.

– Opracowując te receptury, skoncentrowaliśmy się na skutecznej, ale delikatniej pielęgnacji, która pozwoli zredukować wieloetapową rutynę do zaledwie czterech kroków. Testy laboratoryjne potwierdzają, że trafiliśmy w punkt, jeśli chodzi o ich łagodność, ale też wszechstronność – opowiada Angelika Jankowska, Product Development Coordinator, doświadczona kosmetolożka i autorka formuł.

Dwa premierowe produkty, które właśnie trafiły na internetowe półki sklepu Your KAYA, wyróżnia wysoki odsetek składników pochodzenia naturalnego, ale nie tylko:

– Kojące serum Your REPAIR z witaminą C i nawilżającym kompleksem NMF to jedyne serum na rynku, które równocześnie nawilża, działa antyoksydacyjnie, przeciwtrądzikowo i przeciwzmarszczkowo – wyjaśnia Angelika Jankowska. – Zawiera najskuteczniejszą dostępną formę witaminy C, a także jej naturalny booster – Raykami, który pięknie rozpromienia cerę. Staje się ona aksamitna i zdecydowanie mniej czerwona.

Kwasowa kuracja złuszczająca Your REVIVAL to unikalny produkt 2 w 1: do twarzy, ale również do ciała – w tym okolic oczu, a nawet bikini. Na liście jej składników królują trzy kluczowe kwasy: szikimowy, azelainowy i migdałowy oraz kojąca wąkrota azjatycka, dzięki którym martwy naskórek złuszczany jest efektywnie, ale nieinwazyjnie. Formuła zapobiega wypryskom, wrastającym włoskom, trądzikowi i przebarwieniom – oraz łagodzi je, jeśli już wystąpiły.

Wszystkie kosmetyki z linii Your CARE by Your KAYA są bezpieczne dla kobiet w ciąży i dostępne w wygodnej subskrypcji.