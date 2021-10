Lockdown dał w kość sieci Smyk. Zysk zamienił się w stratę

Smyk jest liderem wielokanałowej sprzedaży detalicznej odzieży dziecięcej, zabawek oraz akcesoriów w Polsce. Spółka posiada 213 sklepów własnych w Polsce oraz jest właścicielem platformy internetowej.

Spółka skorzystała z oferowanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej wsparcia w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń swoich pracowników.

Sprzedaż w sklepach stacjonarnych poza okresami zamknięcia odnotowała negatywną dynamikę w stosunku do roku ubiegłego na poziomie -4,5% (dla porównywalnej bazy sklepów), co było spowodowane znacznym obniżeniem ruchu klientów w sklepach stacjonarnych. Spółka podjęła negocjacje z wynajmującymi w celu ograniczenia kosztów najmu lokali i dostosowania

stawek najmu do zmniejszonego poziomu sprzedaży. W znaczącej liczbie lokalizacji negocjacje zostały zakończone w formule satysfakcjonującej firmę.

W trakcie roku 2020 spółka Smyk S.A. ograniczała koszty wynagrodzeń poprzez czasowe obniżenie wynagrodzeń wszystkich pracowników.

Przewidywany rozwój

Spółka Smyk S.A. koncentruje się na dalszym inwestowaniu w swoją działalność omnichannel wykorzystując znaczący potencjał rozwoju sieci sklepów w Polsce, szczególnie na obszarach o mniejszej penetracji sieci sprzedaży i zapewniając silny wzrost sprzedaży w kanale omnichannel w ramach dotychczas funkcjonujących punktów sprzedaży.

W zakresie przyszłego rozwoju sklepów stacjonarnych w Polsce firma koncentruje się głównie na otwieraniu sklepów w formacie Compact oraz Regularnym, z powierzchnią od 250 do 550 m2 w miastach z liczbą mieszkańców od 15 do 70 tysięcy, przy czym równocześnie zwiększana będzie liczba mniejszych sklepów w formacie Compact o standardowej powierzchni od 250 do 350 m2 w miastach z liczbą mieszkańców od 11 do 35 tysięcy.

Spółka planuje rozwinąć swoją sieć franczyzową w ramach sprawdzonych relacji z kluczowymi partnerami franczyzowymi, w szczególności na Bliskim Wschodzie oraz poprzez wchodzenie na nowe terytoria we współpracy

z istniejącymi i nowymi partnerami. Dalszy rozwój tego kanału będzie również oparty na rozszerzeniu oferty dla partnerów franczyzowych w kategorii zabawek marki własnej (Smiki).