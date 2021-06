LPP będzie używać więcej pudełek wielokrotnego użytku

fot. LPP zmieni sposób pakowania zakupów na wielokrotnego użytku

Spółka LPP rozpoczęła współpracę z Canopy - organizacją, której celem jest rozwijanie wśród przedsiębiorców praktyk biznesowych na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów leśnych na świecie, poprzez wdrażanie zmian w sferze zakupów papieru, opakowań i tkanin z masy celulozowej.

- Podjęta współpraca jest dla nas jednym z elementów realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, w której od dawna kluczowe miejsce zajmują eliminacja plastiku i odpowiedzialne zarządzanie opakowaniami, czy korzystanie z tkanin bardziej przyjaznych środowisku. Współpraca z Canopy będzie wsparciem szczególnie w procesie odejścia od tworzyw sztucznych jednorazowego użytku oraz poszukiwania dla nich zamienników. Rozumiemy, że może się to wiązać ze wzrostem zapotrzebowania na produkty leśne, dlatego zależy nam na takim podejściu do zakupu masy włóknistej, papieru, opakowań i tkanin, by jednocześnie chronić lasy pierwotne i zagrożone – mówi Dorota Jankowska–Tomków, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i zakupów LPP.



W ramach rozpoczętej od czerwca współpracy z Canopy LPP już w tym roku preferować będzie zakup tkanin z celulozy, które zawierają co najmniej 50% włókien pochodzących z recyklingu czy pozostałości rolniczych. W swoich kolekcjach Eco Aware LPP wykorzystuje innowacyjne, pochodzące z recyklingu oraz powstające w obiegu zamkniętym materiały. Dlatego teraz opracuje też docelowy poziom zamówień dla takich materiałów wiskozowych do 2025 roku.

Ten rok będzie też czasem na przygotowanie strategii redukcji i ponownego wykorzystania papieru oraz opakowań. W ciągu ostatnich lat spółka zmieniła design i trwałość opakowań, co przyczyniło się do wydłużenia ich cyklu życia oraz stosuje w nich recyklingowany papier makulaturowy. LPP wprowadziło też standaryzację gabarytów kartonów zbiorczych. Dzięki temu spółka zmniejszyła ich zużycie odzyskując w ciągu ostatniego pół roku blisko 900 tys. opakowań.

LPP będzie rozwijać praktykę stosowania pudełek wysyłkowych wielokrotnego użytku, tak w zewnętrznych jak i wewnętrznych operacjach firmy. W celu zmniejszenia zużycia papieru i kartonu falistego, wdroży także systemy e-commerce, wysyłki, ekspozycji i pakowania, które zminimalizują zużycie papieru oraz zwiększy wykorzystanie cyfrowych systemów komunikacji, marketingu i księgowości. W wyborze papieru i jego wyrobów firma będzie się kierować wysokim stopniem zawartości materiałów z recyklingu, zwłaszcza odpadów pokonsumenckich czy włókien alternatywnych.

LPP będzie także zachęcać swoich dostawców do ciągłego ulepszania i zwiększania dostępności zawartości włókien pochodzących z recyklingu w papierze i opakowaniach oraz wspierać badania i rozwój produkcji masy celulozowej z włókien ze źródeł alternatywnych, na skalę komercyjną. Podjęte działania, w ciągu 3 lat, mają doprowadzić do osiągnięcia średniej zawartości włókien z recyklingu w papierach i opakowaniach LPP na poziomie co najmniej 50%.