LPP chce produkować z odpadów tekstylnych

Na mocy obowiązującego do końca 2023 roku kontraktu wypracowana zostanie naukowa metoda pełnego recyklingu zużytych tkanin poliestrowych w oparciu o ideę textile-to-textile. Podpisana umowa jest kolejnym krokiem polskiego producenta w kierunku mody cyrkularnej oraz zmniejszenia ilości odpadów tekstylnych w branży odzieżowej. Na ten cel LPP zdecydowało się przeznaczyć do końca przyszłego roku kwotę 1 mln złotych.

LPP promuje modę cyrkularną

W ślad za złożonymi zobowiązaniami, zapisanymi w ogłoszonej w 2019 roku strategii zrównoważonego rozwoju For People For Our Planet na lata 2020-2025, polski producent odzieży podpisał umowę, w ramach której do końca przyszłego roku przeznaczy 1 mln złotych na opracowanie nowoczesnej technologii pozwalającej zutylizować poliestrowe odpady tekstylne.

- Branża odzieżowa od lat boryka się z problemem braku dostępu do technologii, która pozwalałaby w pełni wykorzystywać odpady tekstylne na potrzeby produkcji nowych tkanin. Obecnie mniej niż 1% tekstyliów jest poddawanych recyklingowi, a to za sprawą braku na rynku technologii, które mogłyby być wykorzystywane na dużą skalę. Mając tego świadomość, już w 2019 roku, gdy ogłaszaliśmy naszą nową strategię zrównoważonego rozwoju, założyliśmy włączenie się w proces poszukiwania i rozpowszechnienia rozwiązania, które pozwoliłoby traktować zużytą odzież nie jako odpad lecz zasób - wyjaśnia Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Rozwój technologii recyklingu PET

Wybór firmy Use Waste jako wykonawcy podpisanej umowy nie był przypadkowy. Polski start-up tworzy zespół pod kierownictwem Adama Hańderka, pomysłodawcy i prezesa firmy Handerek Technologies, która stworzyła przełomową i opatentowaną technologię chemicznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na surowiec w celu wytwarzania nowych i czystych tworzyw sztucznych lub niskoemisyjnych paliw alternatywnych.

- Od wielu lat śledzimy rozwój technologii recyklingu PET, jak również innych odpadów z tworzyw sztucznych. W rezultacie opracowaliśmy nowoczesną technologię, która została opatentowana i pozwala przetwarzać odpady tworzyw sztucznych w paliwa. Teraz chcemy iść o krok dalej i zająć się badaniami nad skutecznym i skalowalnym przetwarzaniem odpadów odzieżowych, które są wielkim wyzwaniem dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Dotychczas zużyte tekstylia były w niewielkiej części wykorzystywane jako nośnik energii w spalarniach odpadów, a w jeszcze mniejszym stopniu jako surowiec do produkcji włókien, a docelowo ubrań. W większości zaś zalegały na wysypiskach śmieci zanieczyszczając środowisko - komentuje Adam Hańderek, dyrektor w Use Waste i Prezes Handerek Technologies.

Branża odzieżowa korzysta z coraz większej ilości tkanin pochodzących z recyklingu, ale najczęściej surowiec jest pozyskiwany z innych branż, w przypadku poliestru przede wszystkim z branży opakowaniowej, gdzie tkaniny powstają z przetworzonych butelek PET. Współpraca pomiędzy LPP i Use Waste ma na celu opracowanie rozwiązania, które pozwoliłoby na ponowne wykorzystanie tekstylnych odpadów poliestrowych jako surowca do produkcji włókien i nadałoby im wartość materialną.

- Na razie postanowiliśmy skoncentrować się przede wszystkim na recyklingu tkanin poliestrowych, ale traktujemy to jako początek drogi do dalszych działań. Nie wykluczamy kolejnego etapu, jakim byłoby opracowanie rozwiązań na rzecz odzysku przędzy z mieszanek materiałowych, czyli takich tkanin, w których skład wchodzi np. poliester i bawełna lub poliester i wiskoza - wyjaśnia Dorota Jankowska – Tomków. Przed nami długa droga, ale konieczna do przebycia, aby upowszechnić modę cyrkularną z prawdziwego zdarzenia. Drugi, trzeci obieg jest przyszłością branży odzieżowej, ale musimy pamiętać, że każda odzież docelowo w pewnym momencie stanie się bezużytecznym odpadem, który trzeba będzie zagospodarować. Dlatego tak ważna dla nas jest moda cyrkularna, ale rozumiana przez pryzmat idei textile-to-textile - podsumowuje Dorota Jankowska – Tomków.

Tekstylia na nowo

Obecnie, w branży odzieżowej większość tkanin, które poddawane są recyklingowi jest kaskadowana do zastosowań o niższej wartości (downcykling), np. jako surowiec do wytwarzania ścierek, materiałów izolacyjnych czy wypełniaczy. Jak zapewniają naukowcy z Use Waste, celem nawiązanej z LPP współpracy ma być wypracowanie światowego standardu technologii transformacji tekstyliów poliestrowych w pełnowartościową przędzę przy uzyskaniu minimalnego impaktu na środowisko i maksymalizacji recyklingu odpadów.



LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 1700 salonów o łącznej powierzchni 1,4 mln m2 i każdego roku dystrybuuje odzież oraz akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla ponad 24 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.