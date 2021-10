LPP czerpie korzyści z efektów odroczonego popytu

Wypracowane wyniki pozwoliły zakończyć pierwsze półrocze br. z blisko 6 mld zł przychodu i 480 mln zł zysku netto.

Sprzedaż internetowa LPP w analizowanym kwartale wyniosła blisko 800 mln zł.

Dynamika wzrostu e-commerce jest wolniejsza niż w ub.r., ale utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie.

Receptą na niepewne czasy i wyzwania kolejnego półrocza jest wzmacnianie modelu sprzedaży wielokanałowej – LPP rozwija sieć stacjonarną, która na koniec drugiego kwartału przekroczyła 2000 sklepów, a od września objęła 26. rynek – Macedonię Północną. Równolegle spółka rozszerza zasięg e-commerce na 31. rynek online - Bułgarię.

Okres od maja do końca lipca br. przyniósł odwilż pod względem obostrzeń pandemicznych i perspektywę powolnego stabilizowania się sytuacji branży retail w Polsce. Ponowne otwarcie sklepów stacjonarnych pozwoliło na odbicie sprzedaży i wypracowanie oczekiwanych od dłuższego czasu wzrostów. W drugim kwartale roku obrotowego 2021/2022 sprzedaż marek LPP w modelu wielokanałowym wyniosła 3,6 mld złotych przy marży brutto wynoszącej 55,4%. W analizowanym okresie spółka wypracowała blisko 800 mln zł w e-commerce, co stanowi 21,8% przychodów Grupy. W porównaniu do ubiegłego roku sprzedaż internetowa wzrosła o blisko 28%. W ujęciu omnichannelowym polski producent odzieży zakończył pierwsze półrocze br. z 6 mld złotych przychodu, poprawiając tym samym zeszłoroczny wynik o 81%.

- W ostatnich miesiącach czerpaliśmy korzyści z efektów odroczonego popytu. Klienci zatęsknili za zakupami w salonach stacjonarnych, a nasze kolekcje dobrze wpisały się w ich oczekiwania. Cały czas notowaliśmy też wzrosty w e-commerce, które obecnie są już niższe – dwucyfrowe, ale mając na względzie gwałtowne skoki sprzedaży w tym kanale z roku ubiegłego, to ten trend jest nadal wysoki. Korzystnie na sprzedaż wpłynęły również okoliczności rynkowe i związane z tym relatywnie niskie koszty zakupu towarów, gdyż zamówienia na kolekcję Wiosna/Lato 21 składaliśmy jeszcze w roku 2020, w trakcie apogeum kryzysu. Dzięki temu mogliśmy zakończyć pierwsze półrocze z bardzo dobrym wynikiem. Jednak nasz entuzjazm nieco gaśnie w perspektywie kolejnych kwartałów. Przed nami wiele wyzwań związanych m.in. z opóźnieniami dostaw kontenerów z towarem i dużym wzrostem kosztów transportu, znacząco wyższymi cenami produkcji, wynikającymi z rosnących cen bawełny i surowców, brakiem dostępności chipów RFID, komputerów oraz materiałów do budowy sklepów. Nie pomaga też rozpędzającą się inflacja. Martwią nas również zgłaszane od niedawna przestoje w chińskich fabrykach spowodowane przerwami w dostawach prądu. Jako dobrze rozwinięta organizacja omnichannelowa, ze sprawnie działającą logistyką, wiele skutków tych zagrożeń jesteśmy w stanie niwelować. Widzimy jednak, że nad naszą firmą gromadzą się znów czarne chmury. Rok temu fabryki i logistyka działały, ale klient nie mógł kupować z powodu lockdownów. Dziś doświadczamy przerywania łańcuchów dostaw, skutkującego brakami i opóźnieniami – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

Omnichannel receptą na niekorzystną koniunkturę