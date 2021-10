LPP: Liczymy się z koniecznością zmiany polityki cenowej

Jak kształtuje się wskaźnik zamówień internetowych w czasie pandemii i jak uległ on zmianie do dziś?

Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP: Zgodnie z naszymi przewidywaniami w ostatnich miesiącach dynamika wzrostu sprzedaży internetowej utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie. Ponowne otwarcie galerii handlowych sprawiło, że klienci chętniej odwiedzali nasze salony. Warto wspomnieć, że przy pierwszej fali pandemii, gdy z dnia na dzień zamrożono handel stacjonarny, sprzedaż internetowa rosła w tempie trzycyfrowym. Porównując obecne wyniki do tego okresu widzimy, że pomimo wysokiej bazy sprzed roku sprzedaż internetowa nadal rośnie. Obecnie układ sił pomiędzy kanałami się stabilizuje, stąd też dynamika jest wolniejsza, trudno jednak przewidzieć jakiego wyboru dokona klient, który w ostatnim czasie przeszedł przymusową i przyspieszoną lekcję cyfryzacji. Faktem natomiast jest, że coraz częściej na proces zakupowy składają się zarówno wizyty w sklepie online jak i stacjonarnym, dlatego patrzymy na wyniki sprzedaży w ujęciu omnichannelowym.

Zwroty to duży problem w e-commerce. Jak z tą kwestią radzi sobie LPP?



W branży odzieżowej bezpośredni kontakt klienta z towarem jest kluczowy. Znajomość marki i możliwość przymierzenia produktu zdecydowanie zmniejsza prawdopodobieństwo jego zwrotu po zakupie. Ten problem może być więc dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców działających wyłącznie w e-commerce. W LPP z kolei rozwijamy model sprzedaży wielokanałowej, co pozwala nam elastycznie reagować na preferencje klientów, ale też oferuje im szereg udogodnień właściwych dla obu kanałów sprzedaży. Dostrzegamy pewien trend, że klienci często obserwują nasz towar w internecie, po czym decydują się na wizytę w sklepie by go przymierzyć i dopiero na tej podstawie dokonują jego zakupu online lub odwrotnie. Odsetek zwrotów nie jest więc wysoki, głównie dzięki rozbudowanej sieci salonów stacjonarnych, które pozwalają klientom obcować z produktem. Obserwujemy też różnice w poziomie zwrotów w zależności od rynków – widzimy, że są one wyższe w Europie Zachodniej, ale z perspektywy kluczowych dla LPP rynków Europy Środkowo-Wschodniej ten odsetek jest zdecydowanie niższy. Prowadząc działalność e-commerce na ponad 30 rynkach i notując rokroczne wzrosty sprzedaży w tym kanale, nie sposób jednak uniknąć tego problemu. Mając to na względzie zachęcamy klientów do dokonywania zwrotów bezpośrednio w naszych salonach. To gwarantuje klientowi szybki zwrot gotówki, a nam zmniejsza koszt odesłania towaru i co istotne – ogranicza ślad węglowy. Inwestujemy też w kolejne magazyny dedykowane e-commerce, aby być bliżej klienta. Tym sposobem skracamy drogę zwrotów, zmniejszamy ich koszty finansowe i środowiskowe, a produkt szybciej trafia do ponownego obiegu.

Jak przyciągnąć klientów do sklepów stacjonarnych?

Obserwujemy zmianę w sposobie postrzegania sklepów stacjonarnych, które wcześniej często traktowano jako showroomy. Klienci szukali w nich inspiracji, ale zakupu dokonywali już przed ekranem komputera czy telefonu. Obecnie ta sytuacja się zmieniła i coraz więcej wizyt w sklepie jest poprzedzonych wstępnym rekonesansem w internecie, co skutkuje wyższą konwersją sprzedażową. Choć sytuacja zmienia się dynamicznie i trudno jednoznacznie stwierdzić, jak będzie wyglądał handel w perspektywie 2-3 lat, to jedno jest pewne – klient chce balansować pomiędzy światem online i offline. Dlatego w LPP cały czas rozwijamy model omnichannelowy.

Dużym udogodnieniem jest technologia RFID, która wspiera nas zarówno w obszarze e-commerce jak i w sprzedaży tradycyjnej, jednocześnie stanowiąc wartość dodaną dla klienta. Elektroniczne metki zbierają informacje o rozmieszczeniu towaru na sali sprzedaży i w części magazynowej, dzięki czemu pracownicy sklepu mogą szybciej uzupełnić asortyment o brakujące modele, kolory i rozmiary ubrania. Dzięki temu unikamy sytuacji, gdy klient opuszcza sklep nie dokonując zakupu, ponieważ nie znalazł interesującego go rozmiaru, choć ten znajdował się na zapleczu sklepu. RFID pozwala też różnicować ofertę każdego salonu pod względem gustu odwiedzających go klientów, dzięki możliwości zbierania informacji o ich preferencjach. Usprawnia też proces obsługi, poprzez naliczanie produktu na kasie już w momencie zdjęcia klipsa antykradzieżowego, w którym zamontowany jest chip. Tym samym operacje kasowe skróciliśmy aż o 70% z korzyścią dla klienta, który nie przepada za kolejkami. Cały czas tak naprawdę odkrywamy rzeczywisty potencjał tego rozwiązania i rozważamy kolejne udogodnienia.

Czy pandemia zmieniła politykę cenową LPP? Na którą markę Państwo najbardziej stawiacie?

Elastyczność modelu biznesowego i zgromadzona w poprzednich latach poduszka finansowa zapewniły nam stabilność i zabezpieczyły przed koniecznością zmiany polityki cenowej. Poradziliśmy sobie w najtrudniejszym momencie, ale przed nami kolejne wyzwania, wobec których branża handlowa musi stawić czoła – m.in.: rosnące koszty transportu, wzrosty cen produkcji oraz rzutująca na to inflacja materiałów i usług. Liczymy się z koniecznością zmiany polityki cenowej, niemniej ewentualne wzrosty nie będą wyższe niż kilka procent.

W kontekście rozwoju poszczególnych marek, w dalszym ciągu naszym flagowym brandem pozostaje Reserved i to ona wiedzie prym, jeśli chodzi o wyniki sprzedaży i rozpoznawalność za granicą. Równocześnie mamy świadomość potencjału pozostałych brandów, dlatego też inwestujemy w ich rozwój pod kątem powierzchni sieci stacjonarnej i zasięgu e-commerce. Działając w modelu omnichannelowym, obserwujemy że klienci poszczególnych marek mają różne podejście do wyboru kanału sprzedaży i korzystają z ich udogodnień w inny sposób, jednak we wszystkich brandach widzimy korzyści wynikające z połączenia świata online i offline.

Jakich ubrań szuka dziś konsument?

Analizując preferencje zakupowe klientów dostrzegamy zapotrzebowanie na konkretne grupy asortymentowe. Efektem tych obserwacji są m.in. najnowsze kolekcje Reserved, dedykowane kobietom w ciąży i naszym najmłodszym klientom – od pierwszych dni życia. W odpowiedzi na oczekiwania konsumentów wprowadziliśmy także kolekcje w stylu „athleisure” który wydaje się ponadczasowym trendem, łączącym w sobie zarówno charakter sportowy, casualowy jak i elegancję. Widzimy też, że klienci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na sam produkt, ale również na wartości mu towarzyszące – jego pochodzenie i to czy firma wdraża w życie ideę zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzią na to jest rosnący udział kolekcji przyjaznych środowisku w ofercie wszystkich naszych brandów – co piąty produkt pochodzi z linii Eco Aware, a we flagowym Reserved jest to już co trzecie ubranie.

Na którym z zagranicznych rynków LPP radzi są najlepiej? Jakie są plany związane z dalszą ekspansją firmy?

Generalnie jesteśmy zadowoleni z wyników naszych marek na rynkach zagranicznych. W drugim kwartale br. większość rynków europejskich przyniosła nam korzystne poziomy sprzedaży, a najwyższe wzrosty zanotowaliśmy w regionie CIS. Zgodnie z przyjętą strategią wzmacniamy pozycję na rynkach o największym potencjale sprzedażowym, a w ślad za tym podążają inwestycje w obszarze logistyki i rozbudowa sieci magazynów dedykowanych e-commerce. Ta strategia ma uzasadnienie w wynikach sprzedaży – nasza pozycja na rynkach zagranicznych jest coraz silniejsza, czego odzwierciedleniem jest blisko 60% udział eksportu w przychodach Grupy. Równolegle do dynamicznego wzrostu za granicą cały czas jesteśmy zadowoleni z wyników w Polsce, gdzie notujemy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Tutaj z kolei widzimy potencjał do rozwoju w retail parkach w mniejszych miastach.