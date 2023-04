LPP na EEC 2023: Mamy bardzo duży zespół data science

Jak zmienił się retail w ostatnich trzech latach? - Pandemia przyspieszyła rozwój kanału e-commerce, został on przez nas szerzej dostrzeżony. Handel online przyniósł nam także pokaźny zasób danych, dotyczących zachowań klientów: co i jak kupują, jakie rozmiarówki wybierają. Te informacje wykorzystuje również dział produktów, żeby tworzyć jeszcze lepsze rzeczy - powiedział Mikołaj Wezdecki.

Przedstawiciel LPP wskazał, że dwa elementy kształtują obecnie e-handel.

- To oczywiście wygoda i czas dostawy. Pierwszy z tych czynników realizujemy poprzez strategię omnikanałowości i dostrzegamy, że coraz więcej sprzedaży odbywa się za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Natomiast jeśli chodzi o czas - poprzez kolejne centra dystrybucji zbliżamy się do naszych klientów - powiedział panelista.

LPP to fashion-tech

LPP to nie tylko firma odzieżowa, ale również technologiczna.

- Dane są bardzo istotne dla naszego biznesu. Mamy bardzo duży zespól data science, który stara się budować algorytmy i wykorzystywać ich potencjał. Używamy danych, by estymować wartość zakupów produktów, czy też po to, by robić lepszy replenishment (zatowarowanie - przyp. red.) do naszych sklepów. Jesteśmy obecni w 40 krajach - od Helsinek do Aten - i pomiędzy tymi rynkami występują istotne różnice, dotyczące trendów, rozmiarówek, a nawet kolorów. Tu potrzebne są precyzyjne dane. Jesteśmy fashion-techem - przyznał Mikołaj Wezdecki.