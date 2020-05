LPP na EEC Online: Naszą strategią jest szybkie dostosowanie się do nowych okoliczności

Wceprezes zarządu LPP Przemysław Lutkiewicz. Debata Nowa gospodarka, nowy świat odbyła się 18 maja

Już od pewnego czasu przed wybuchem pandemii przygotowywaliśmy się na kryzys, ale skala zjawiska nas zaskoczyła. Musieliśmy podjąć walkę, by zachować płynność finansową, by zachować bezpieczeństwo pracowników, a również o to, by zapewnić sobie możliwość długofalowego działania. Naszą strategia jest szybkie dostosowanie się do nowych okoliczności – mówił wiceprezes zarządu LPP Przemysław Lutkiewicz podczas na EEC Online.

- Koronawirus to dla nas czarny łabędź w klasycznym wydaniu. Od dwóch lat mówiło się, że nachodzi kryzys i przygotowywaliśmy się do niego, ale skala zjawiska nas zaskoczyła. Przygotowywaliśmy się do czegoś takiego jak kryzys finansowy 2008-2009 roku, nastawialiśmy na spadek obrotów firmy o 25-30 proc., tymczasem nagle, z dnia na dzień wszystkie sklepy stacjonarne zostały odcięte i sprzedaż mamy mniejszą praktycznie o 85 proc., a koszty są prawie takie same. Zaczęła się walka w firmie, by zachować płynność finansową, by zachować bezpieczeństwo pracowników, a również ważne było, by zapewnić sobie możliwość długofalowego działania – mówił Przemysław Lutkiewicz podczas debaty Nowa gospodarka, nowy świat, która odbyła się 18 maja w ramach EEC Online.

Jak tłumaczył, jedynym kanałem, który był i pozostaje otwarty jest sprzedaż internetowa, dlatego LPP starało się jak najbardziej zwiększać sprzedaż on-line. - Zauważyliśmy, że pojawiło się wielu nowych klientów, wręcz nowa fala klientów i my musimy się szybko do tego dostosować. Naszą strategią było szybkie dostosowanie się do tych okoliczności – dodał.

- Sprzedaż internetowa wzrosła czterokrotnie. To oznacza dużo wąskich gardeł w zakresie logistyki. Szybko przestawiamy nasze centrum logistyczne, które obsługiwało sklepy stacjonarne, by mogło obsługiwać zakupy e-commerce. Z drugiej strony wdrażamy projekt szybkiej dostawy do klienta internetowego ze sklepu stacjonarnego, bo widzimy taka potrzebę – mówił także.

Wiceprezes LPP ocenia, że w najbliższym czasie na rynku odzieżowym będą dominować dwa trendy. Jednym z nich będzie kupowanie w internecie i napływ nowych klientów internetowych oraz zmniejszenie ruchu w sklepach stacjonarnych, które już jest widoczne. Drugi trend to możliwe przesunięcie zainteresowania klientów w stronę innego rodzaju dzieży – np. przeznaczonej do noszenia „po domu” oraz tańszej.

